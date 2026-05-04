¡UNA SEMANA PERFECTA! Alejandro Tabilo levanta un nuevo título en su carrera

Nuestra mejor raqueta nacional actualmente es Alejandro Tabilo, quien ha sabido escalar esta temporada en el ránking ATP, es más, ya se encuentra en el Top 50 global, donde se espera que pueda seguir subiendo el resto del año.

La semana pasada, Tabilo se encontraba en Francia disputando el Challenger 175 Aux-En-Provence, el cuál vendría siendo un Challenger mentiroso, ya que contaba con una gran cantidad de jugadores entre el Top 100 y Top 50.

En las semifinales del torneo, Alejandro Tabilo debió medirse ante el tenista estadounidense Ethan Quinn (48), a quien venció en poco más de dos horas por parciales de 6-3/3-6/7-6, clasificando así a la gran final ante un viejo conocido.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

El día de ayer, Alejandro Tabilo (43) disputó la gran final del Challenger 175 Aux-En-Provence ante el tenista belga Zizou Bergs (44), quien es recordado en nuestro país por aquella Copa Davies ante Bélgica, donde en pleno partido empujó a Cristián Garín, quien terminó perdiendo el duelo.

Con un toque de venganza

Fue aquí donde en poco más de dos horas, Tabilo superó a su rival por parciales de 6-4/4-6/6-3, coronándose así como campéon del torneo francés, sumando 180 puntos que le permitirán escalar hasta el puesto 35° del ránking ATP. Ahora su próximo desafío será disputar el Master 1000 de Roma, donde hoy se dió inicio a la Qualy del torneo.

También te puede interesar: ¡TERREMOTO AZUL! Azul Azul sufre allanamiento por investigación del Ministerio Público