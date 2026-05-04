VIDEO | Registran impactante linchamiento que vivió streamer Corxea en pleno centro de Santiago

La previa del evento de rap DEM Battles terminó marcada por un hecho grave en el Parque Almagro, en Santiago, donde el streamer chileno “Corxea” —identificado como Román Antonio Rojas Gómez— fue rodeado y atacado por una multitud. Videos difundidos en redes muestran cómo el incidente pasó rápidamente de comentarios y risas a un violento ataque masivo.

Los registros que se viralizaron muestran al creador de contenido buscando sin éxito escapar del grupo, incluso refugiándose en lo alto de un árbol mientras era cercado y presionado por quienes lo rodeaban. Relatos difundidos en redes apuntan a que fue increpado e insultado constantemente, en un ambiente descontrolado que rápidamente escaló a un clima extremo.

Más tarde, según lo recogido por ADN Radio, el propio influencer explicó que, en un comienzo, la instancia se desarrolló sin inconvenientes e incluso interactuó con asistentes. No obstante, señaló que el ambiente se deterioró rápidamente con la aparición de conductas irrespetuosas.

Captura de pantalla - ADN Radio.

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Al intentar abandonar el lugar, aseguró que fue seguido por distintos puntos del centro durante varios minutos —entre ellos el Paseo Bulnes—, donde los episodios de hostigamiento se mantuvieron. En ese contexto, afirmó que le sustrajeron su guitarra y que fue expuesto a situaciones que describió como degradantes.

Streamer Corxea adelanta que entregará más detalles del episodio

Por otro lado, en cuanto a los detalles de la brutal experiencia, Corxea adelantó en su cuenta de X: “Voy a hacer un último stream contando todo, no sé cuando pero avisaré. Si alguien me puede recuperar la guitarra y el celular agradecido si no pico (sic). También se me perdió mi armónica. Fue superpenca lo q pasó, pero también fue superbonito recibir el cariño de la gente los tkm".

Más allá del hecho puntual, lo ocurrido instala nuevamente una discusión de fondo sobre los límites entre la burla online y las conductas que derivan en agresión colectiva. La situación también vuelve a situar a Corxea en un debate que ha marcado su trayectoria pública, relacionado con el hostigamiento en plataformas digitales y sus implicancias en la salud mental, cuestiones que reaparecen tras la viralización del episodio.

Voy a hacer un ultimo stream contando todo, nose cuando pero avisare.

Si alguien me puede recuperar la guitarra y el celular agradecido sino pico. tmabien se me perdio mi armonica.

Fue super penca lo q pasó, pero también fue super bonito recibir el cariño de la gente los tkm — corxeagg (@corxeagg) May 4, 2026

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