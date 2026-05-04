¡A lo Sin Filtros! Feroz conflicto de Iván Poduje en el Biobío habría obligado al Gobierno a pedir disculpas

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Por: Catalina Martínez

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La jornada del domingo estuvo marcada por un intenso conflicto entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y representantes del Congreso por la Región del Biobío. El encuentro tenía como objetivo revisar el conflicto derivado de la empresa española Tapusa, señalada por abandonar obras de alto impacto en el área de Concepción. Sin embargo, las conversaciones estuvieron lejos de llegar a buen puerto. 

Según detalló La Cuarta, en medio de la discusión, la autoridad anunció la decisión de dar por cerrados todos los contratos vigentes con la firma. En paralelo, el diputado Antonio Rivas (PS) afirmó que, de acuerdo con lo planteado por la propia compañía, existiría una deuda estatal que rondaría los $6 mil millones

Poduje vs parlamentarios del Biobío

En ese contexto, y de acuerdo a lo informado por Cooperativa, la intervención del ministro habría adoptado un tono más duro. En su respuesta, mencionó que la firma dispone de abogados y gestores de intereses bien posicionados, sugiriendo que el diputado estaría desempeñando ese papel.

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“Se generó un diálogo muy áspero con el diputado socialista Antonio Rivas, de manera bastante irrespetuosa, bastante prepotente”, describió más tarde sobre lo ocurrido el diputado y presidente de la DC, Álvaro Ortiz.

En ese sentido, añadió: “Yo pedí la palabra para poder colocar paños fríos en esta situación... yo había visto solamente por televisión los descontroles del ministro Iván Poduje, pero ahora fuimos testigos todos los que estábamos en esa reunión”.

Según relató Ortiz —quien además encabezó el municipio de Concepción—, al cerrar el encuentro le hizo presente a Poduje que, como líder de la DC, su disposición era aportar a una solución, aunque remarcó que la actitud del ministro dificultaba ese propósito.

Sin embargo, el ministro no pareció tomarse del todo bien el comentario, pues le habría dicho al diputado “que en realidad le daba lo mismo lo que pensábamos. Me dijo: ‘Me da lo mismo con quién usted se reúna’. Le dije que era presidente de un partido, me dijo que él no tenía idea, ‘que te vaya bien, haz lo que quieras’“.

Gobierno tuvo que ofrecer disculpas 

La mañana de este lunes, el timonel de la DC —acompañado por otros legisladores— se trasladó hasta La Moneda para formalizar un reclamo por lo ocurrido. En ese marco, de acuerdo con lo señalado, los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y de Hacienda, Jorge Quiroz, habrían ofrecido disculpas por la conducta del titular de Vivienda.

Al respecto, Ortiz sentenció: “Hemos recibido las disculpas del ministro Alvarado, del ministro Quiroz, y por cierto las hemos aceptado, porque con personas como el ministro Alvarado, como el ministro Segpres (José García Ruminot), uno se puede entender y puede avanzar, pero no con las actitudes prepotentes, irresponsables y totalmente fuera de sí que ha tenido Iván Poduje“.

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