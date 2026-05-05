Johnny Herrera le toca la oreja a Arturo Vidal y su nivel en Colo Colo: "Siempre que ha salido..."

El pasado domingo, Colo Colo se puso al día en la Liga de Primera, derrotó por 3-1 a Coquimbo Unido y se alzó como líder en solitario del certamen, pero Johnny Herrera le dejó una dura advertencia a los albos por lo que está siendo el rendimiento de Arturo Vidal en el esquema del técnico Fernando Ortiz.

Fue en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports que el retirado guardameta se refirió al trabajado triunfo del cuadro 'popular' en el Estadio Monumental, y como siempre hay piezas que pulir, expuso que Claudio Aquino debería retomar la estelaridad en desmedro del referente colocolino.

"Hay que ver dónde hay que hacer movimientos, y para mí la parte más débil que ha tenido Colo Colo en este minuto es en los delanteros o la parte defensiva", comenzó el ídolo de Universidad de Chile, haciendo claro hincapié al rol que asumió como líbero el ex Bayern Múnich en esta temporada 2026.

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Arturo Vidal fue titular y capitán contra Coquimbo Unido.

De hecho, Herrera no titubeó y aseguró que los dirigidos del 'Tano' juegan mucho mejor sin el 'king' en cancha: "Para mí en todos los cambios y siempre que ha salido Vidal el equipo se arregla. Tampoco hay que ser tan ciego para darse cuenta que Colo Colo está rindiendo mejor con cuatro en el fondo y no con tres".

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Palabras más, palabras menos, lo único cierto es que Arturo Vidal se ha vuelto una pieza fija en el Cacique, que ya dio vuelta la página y se prepara para lo que será su próximo desafío de este sábado, donde recibirán a Deportes Concepción por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

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