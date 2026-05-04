Tras enfrentar a la justicia en su primera audiencia, Joaquín Lavín León rompe el silencio con escueto mensaje

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Por: Catalina Martínez

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Fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos, son los delitos que la Fiscalía le atribuye al exdiputado Joaquín Lavín León, quien vivió este lunes el primer capítulo de su audiencia de formalización

De acuerdo con lo informado por 24 Horas, el proceso seguirá durante la jornada del martes, instancia en que la Fiscalía deberá presentar ante el tribunal las medidas que busca imponer al marido de Cathy Barriga.

A la salida del tribunal, Joaquín Lavín León expresó ante la prensa: “El Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delito, y espero nomás que el juez escuche, como escucha a la Fiscalía, escuche la defensa, y tome la decisión que corresponde”. Al final, dejó un escueto mensaje: “Espero que haya justicia, nada más”.

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En paralelo, la defensa —a cargo del abogado Cristóbal Bonacic— abordó ciertos puntos concretos de los antecedentes presentados por el Ministerio Público durante la primera etapa de la formalización. 

“Respecto a los hechos que forman parte del estudio desafuero, no hay nada nuevo respecto a eso y es muy importante porque aquí el Ministerio Público cuando cuenta, no se condice con la realidad y nuestra obligación como abogado defensor es precisamente mostrarle al tribunal que esto tiene una lado B, que el lado B obviamente Ministerio Público no lo presenta, por cuanto es contrario a su propio interés”, sentenció el letrado. 

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