¡VAN POR EL CUPO AL MUNDIAL! El próximo gran desafío de La Roja Femenina sub17

Por: Gonzalo Zamora

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Actualmente, La Roja Femenina sub17 se encuentra disputando el Sudamericano de la categoría con el objetivo de obtener un cupo a la próxima Copa del Mundo, la cuál se disputará en Marruecos, al igual que la edición anterior.

Nuestras representantes se quedaron en el Grupo A junto a Argentina, Colombia, Paraguay y Bolivia, donde tras el empate 2-2 ante las albicelestes el día de ayer, quedaron finalmente en el segundo puesto del grupo.

Si bien La Roja Femenina tenía los mismo puntos que Argentina y Colombia, junto con una mayor diferencia de goles que sus rivales, los puestos se definieron por los duelos entre los equipos, donde además hubo sólo empates, pero en sus duelos las albicelestes anotaron 3 goles, mientras que las nacionales dos, por lo que Argentina se quedó con el primer puesto.

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Tras el agónico empate del día de ayer ante Argentina, finalmente La Roja Femenina quedó en el segundo puesto de su grupo en el Sudamericano sub17, por lo que ahora enfrentarán la semifinal en la búsqueda de un cupo al Mundial de la categoría.

Un enorme desafío

Las nacionales se medirán este miércoles ante Brasil po el paso a la final del Sudamericano, pero en caso de perder este duelo, tienen otra opción de clasificar al Mundial. Ya que el perdedor de este partido jugará otro encuentro ante Ecuador por el último pasaje a la Copa del Mundo.

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