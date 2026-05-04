Loreto Aravena reveló como fue su primer encuentro con Andrónico Luksic: "Dijo que era un poco comunista"

En conversación con el podcast "Somos Rentables" de Matías Villouta y Matías Zulueta la actriz, Loreto Aravena, habló acerca de su relación con la familia Luksic. En medio del dialogo con los conductores, reveló cómo fue el primer encuentro entre ella y su suegro, asegurando que fue difícil ganarse la confianza del empresario tras desacuerdos de ideología política.

Bajo ese contexto, la actriz aseguró que Andrónico Luksic, "no tuvo la mejor impresión, porque yo soy bien como al choque. Entonces ahí se tiró unos comentarios, me acuerdo la primera vez. Dijo que era un poco comunista, básicamente". Con el pasar del tiempo fueron demostrando más cercanía y dejaron de lado sus diferencias, "cada vez las conversaciones han sido más interesantes y más amenas y hay mucho cariño", reveló.

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En esa línea, Loreto Aravena confesó que "es como cuando veías a Don Francisco, esa gente como grande e imponente. Pero claro, yo como tengo labia y no me achico con nada, como que nos pusimos a conversar y de repente veo a la persona detrás del nombre. Es encantador, simpático, el tío de las piscolas y el asado, ese es".

Según la actriz su relación con su familia política ha mejorado con el pasar de los años, “han sido muy acogedores y muy preocupados también. Igual es difícil, porque claro, uno viene de un lado, ellos vienen de otro, pero son gente de verdad muy linda, así como muy buena". Recordar que, Loreto Aravena, tiene una relación sentimental con el alcalde de Huechuraba, Max Luksic desde el año 2017.

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