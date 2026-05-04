¡TERREMOTO AZUL! Azul Azul sufre allanamiento por investigación del Ministerio Público

Michael Clark y triangulación para comprar U de Chile.

Por: Gonzalo Zamora

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En las últimas semanas, Universidad de Chile ha tenido grandes cambios en su composición interna, hablamos de la concesionaria Azul Azul, quienes controlan al equipo de fútbol y ven toda la administración del mismo.

En primer lugar, Michael Clark dejó la presidencia de la concesionaria de manera inesperada luego de 5 años de trabajo al mando de los azules. Tras esto, se dieron votaciones de directorio donde Cecilia Pérez fue nombrada la nueva presidenta.

Pero esto no ha terminado aquí, ya que ahora Azul Azul está presentando problemas con la justicia, ya que el día de hoy se llevaron a cabo una serie de operativos que los pone en la mira, junto a su expresidente, Michael Clark.

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El día de hoy, el Ministerio Público realizó una serie de allanamientos en el domicilio de Michael Clark, las dependencias de Azul Azul y otras cuatro sociedad vinculadas al caso Sartor. Según información de Radio BíoBío, la orden fue gestionada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y se mantiene en el marco de la investigación de la administradora general de fondos Sartor AGF.

Las dependencias allandas

Durante esta mañana fueron seis en total los lugares allanados como parte de la investigación, estos fueron Azul Azul S.A., Bulla SpA., Inversiones Antumala Limitada, Romántico Viajero SpA., RedWood Capital SpA. y el domicilio particular de Michael Clark. Fue en estos operativos donde se incautaron diversos dispositivos electrónicos, junto con documentación contable, legal y bancaria de los domicilios objeto de investigación.

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