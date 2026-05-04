Chileno muere ahogado mientras paseaba junto a su familia en Agua del Toro en Mendoza

Un trágico hecho ocurrió en Argentina luego de que un ciudadano chileno de 51 años falleciera tras caer a las aguas del dique Aguas del Toro, en la provincia de Mendoza, mientras pescaba junto a su familia.

Según consignó, Diario El Día, la situación se produjo durante el pasado domingo cerca de las 11:30 horas en el sector del paredón del embalse ubicado en el departamento de San Rafael. De acuerdo a los antecedentes, la víctima compartía junto a su hermano y un menor de nueve años, sin embargo, el chileno se apartó del grupo con la intención de ir al baño fue ahí cuando precipitó al agua

De acuerdo a la información que entregó el hermano de la víctima, escuchó un ruido similar al de una caída y rápidamente se acercó al borde del paredón sur en donde se percató que su hermano había caído al vacío. En un intento desesperado por salvar al chileno, se lanzó al agua, pero la profundidad del dique Agua del Toro y las condiciones del lugar impidieron que lograra salvarlo.

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Hasta el lugar del accidente acudió personal policial y bomberos para iniciar las labores de búsqueda. A través de buzos tácticos se logró rescatar el cuerpo de la víctima en el lecho del embalse y proceder a su extracción.

Posteriormente, las autoridades locales iniciaron peritajes para esclarecer los hechos, sin descartar que la que la caída haya sido producto de un accidente o una descompensación. Hasta el momento no hay personas detenidas, sin embargo, la fiscalía aún mantiene la principal hipótesis del accidente y están a la espera de la autopsia para confirmar la causa de su muerte.

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