Tragedia en Constitución: Dos vidas perdidas y una familia a la espera de respuestas tras volcamiento de embarcación

El litoral maulino fue escenario de un grave accidente en el sector de Punta Lobos, en Constitución, donde una lancha de menor tamaño terminó volcada, dejando un trágico saldo.

Tras conocerse el accidente, se iniciaron labores de emergencia encabezadas por la Armada. Según detallaron, el procedimiento se activó luego de que durante la mañana de este lunes 4 de mayo de 2026 se recibiera una notificación que alertó sobre la situación en la zona.

En el mencionado sector de Constitución se produjo el siniestro que afectó a la embarcación a motor “Mateo Sebastián”. El área, reconocida por la fuerza y dificultad de sus corrientes, habría sido un factor relevante en lo ocurrido.

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De acuerdo con lo informado por CHV Noticias, la lancha llevaba a cuatro ocupantes. Uno de ellos consiguió sobrevivir tras ser rescatado, mientras que dos personas perdieron la vida y la cuarta continúa sin ser ubicada.

En ese sentido, desde la institución marítima explicaron en un comunicado que se “mantendrán desplegados todos los medios humanos y materiales necesarios para la ubicación de las personas involucradas”.

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