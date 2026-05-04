Gran presente en O'Higgins: Omar Carabalí cuenta la firme sobre su opción de jugar el Mundial con Ecuador

Omar Carabalí cuenta la firme sobre su opción de jugar el Mundial con Ecuador

Por: Kevin Vejar

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O'Higgins consiguió un valioso empate 1-1 en su visita a Deportes Limache por la Copa de la Liga, encuentro donde una vez más Omar Carabalí brilló con luz propia, y una vez finalizado el compromiso en Quillota, el guardameta reveló su postura respecto a su posible participación en el Mundial 2026 con Ecuador.

Como ya se ha hecho costumbre, el golero formado en Colo Colo fue clave en el resultado para los celestes, y tras el triunfo se mostró orgulloso del equipo: "Nosotros veníamos de partidos complicados y seguidos, pero la verdad es que estamos tranquilos, trabajando mucho, ahora el jueves Sudamericana y dar vuelta la página rápido".

Consultado por cuál fue la clave en el planteamiento del elenco dirigido por Lucas Bovaglio, el arquero enfatizó en la manera que el equipo se ubicó en la cancha del Lucio Fariña Fernández: "El orden, nos llegaron mucho porque tienen jugadores determinantes, pero el orden, estar bien posicionados nos funcionó".

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¿Jugará Omar Carabalí el Mundial 2026?

Pero eso no es todo, pues obviamente abordó su situación con la Selección de Ecuador, aunque si bien fue contactado por el técnico Sebastián Beccacece, mantiene su foco en Rancagua: "Yo estoy feliz acá, concentrado en O'Higgins. Tenemos muchos partidos seguidos ahora y mi mente está 100% puesta acá".

Igualmente, Omar Carabalí admitió que lo ilusiona la posibilidad de ir al Mundial de Norteamérica junto el combinado ecuatoriano, aunque insiste en que su prioridad ahora es el equipo donde se volvió figura: "Si se da ir a Ecuador sería maravilloso, si no se da, también seguir trabajando, pero mi mente está enfocada en el club".

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