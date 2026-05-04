¡GRAN INICIO DE LOS CHILENOS! Garín y Barrios avanzan en la Qualy del Master 1000 de Roma

Por: Gonzalo Zamora

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Esta semana comienza a disputarse la Qualy del Master 1000 de Roma, donde Alejandro Tabilo ya se encuentra en el Main Draw esperando a algún rival proveniente de la clasificación, mientras que dos de nuestros compatriotas están peleando un cupo para el torneo principal.

Uno de estos es el caso de Cristián Garín, quien viene de caer en los octavos de final del Challenger de Cagliari ante el tenista portugues Nuno Borgues, lo que lo hizo caer fuertemente en el ránking ATP debido a no poder defender los puntos del año pasado.

Por otro lado, Tomás Barrios quiere conseguir su primera clasificación de la temporada a un Master 1000, recordando que la semana pasada llegó hasta los octavos de final del Challenger de Mauthausen, donde cayó ante el tenista austriaco Lukas Neumayer.

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El día de hoy, Cristián Garín (104) comenzó con buen pie la primera ronda de la Qualy del Master 1000 de Roma al vencer en menos de una hora al tenista tunecino Moez Echargui (140) por parciales de 6-0/6-2. En la próxima ronda tendrá que medirse ante el tenista británico Jan Choinski (118).

Victoria por partida doble

Por otro lado, el día de hoy Tomás Barrios (134) también tuvo un gran debut en la primera ronda de la Qualy del Master 1000 de Roma al vencer en poco más de hora y media al tenista italiano Jacopo Vasami (464). En la siguiente ronda, tendrá que enfrentarse al tenista español Daniel Merida (86).

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