¿LLEGARÁ AL MONUMENTAL? Las razones que alejan el fichaje de Alexis Sánchez en Colo Colo

Si bien este fin de semana el Campeonato Nacional tomó un descanso y en su lugar se está disputando una nueva fecha de la Copa de La Liga, Colo Colo disputó el día de ayer su duelo pendiente ante Coquimbo Unido por el torneo.

El partido se disputó en el estadio monumental, donde los albos consiguieron quedarse con una importante victoria por 3-1, gracias a las anotaciones de Maximiliano Romero a través de lanzamiento penal y Javier Correa en dos oportunidades.

Gracias a este gran resultado, Colo Colo recuperó el liderato en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, sacándole tres puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, Deportes Limache. Por su parte, el duelo pendiente de los albos por la Copa de La Liga ante el mismo Coquimbo Unido se disputrará el próximo miércoles 13 de mayo.

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La salida de Alexis Sánchez del Sevilla a mitad de temporada es ya casi una realidad, por lo que desde nuestro país hay algunos equipos dichosos por contar con sus servicios como es el caso de Colo Colo, quienes quieren que termine su carrera en el estadio monumental.

Maravilla se aleja de los albos

Pero hay dos grandes razones por las cuáles el Niño Maravilla no llegaría a Macúl, la primera sería el alto costo económico, ya que actualmente recibe 94 millones de pesos mensuales en Sevilla. El otro motivo sería su avanzada edad, la cuál no entra dentro del actual proyecto albo, donde se busca dar prioridad a los canteranos del club.

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