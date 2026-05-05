¿Se viene otra subida? La nueva jugada de Jorge Quiroz que pretende evitar un nuevo incremento en combustibles

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Por: Catalina Martínez

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En el contexto de la tramitación del “Plan de Reconstrucción Nacional”, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se presentó este lunes ante la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, instancia tras la cual abordó el panorama de los combustibles y advirtió que, aunque existe la posibilidad de un nuevo incremento, se buscará evitarlo mediante todas las medidas disponibles.

Según explicó el ministro, las modificaciones aplicadas en las últimas semanas han permitido alinear los precios locales con los valores internacionales, dejándolos en niveles similares y otorgando así un “cierto grado de flexibilidad"

"No es una decisión discrecional, que me compete a mí, pero vamos a estar mirando atentamente cómo poder contener la situación", sentenció, de acuerdo a lo recogido por Meganoticias

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Por otro lado, frente a la interrogante sobre un eventual incremento en los precios, Quiroz eludió entregar una confirmación definitiva y se limitó a responder con cautela.

"No puedo asegurarlo, hay que hacer los cálculos al día que corresponde con la ley en la mano y seguir las reglas que corresponden. Vamos a hacer todo lo posible para que no ocurra, pero tiene que ser conforme a la ley y lo informaremos cuando nos corresponda", afirmó. 

Expertos proyectan nueva alza 

Proyecciones elaboradas por entidades académicas —como el Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales— apuntan a que en la próxima actualización semanal se registrarían incrementos en las gasolinas, mientras que el diésel no experimentaría variaciones en esta ocasión.

"Para la semana del 7 de mayo, estimamos un repunte del precio de las gasolinas en torno a 35 pesos por litro", detalló el economista Juan Ortiz, según el citado medio. Además, explicó que esto se debe a un "incremento relevante del precio Brent en el mercado internacional durante esa semana, cuya unidad ha llegado a niveles cercanos a los 110 dólares el barril", sumado a "una leve depreciación del tipo de cambio".

Eso sí, en el caso del Diesel, Ortiz aclaró que "estimamos una caída acotada en torno a los 10 pesos por litro", principalmente a causa de que "existe un Mepco acumulado que lleva a hoy, por ejemplo, que tengamos un impuesto en torno a los 110 pesos por litro en el caso del diésel". Al final, señaló que “por lo tanto, tenemos un Mepco acumulado que permite, eventualmente, contener este impulso".

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