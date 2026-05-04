Chilena revela brutales torturas tras caer en manos de Israel mientras iba en misión a Gaza: “Parecía campo de concentración”

La semana pasada, mientras se dirigía a Gaza en una misión solidaria, la chilena Macarena Chahuán —parte de la Flotilla Global Sumud— terminó siendo detenida por Israel. Este lunes, la joven finalmente llegó hasta el Aeropuerto de Santiago en su esperado regreso a Chile.

Recordemos que las fuerzas israelíes detuvieron a quienes iban a bordo de varias embarcaciones vinculadas a la misión que intentaba llevar ayuda a la Franja y sortear el bloqueo impuesto por Israel. Según denunciaron los propios tripulantes, la retención habría ocurrido cerca de las costas de Grecia.

Al respecto, apenas puso un pie en Chile, Chahuán relató a 24 Horas: “Yo todavía estoy un poco incomunicada, todavía estoy sin teléfono. Nos detuvieron, nos interceptaron a 23 botes de los 54, hay uno que fue dejado a la deriva. O sea, los militares israelíes entraron al bote, rompieron todo y dejaron a siete personas ahí en medio del mar, incomunicadas por supuesto“.

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“Los otros 21 botes nos llevaron a todos los integrantes detenidos, presos, rehenes más bien dicho, a un buque que era una cosa que yo nunca había visto ni en las películas. Era un barco muy grande, en donde parecía un campo de concentración y una cárcel, en donde había tres containers. Nos tenían realmente peores que a animales en la industria ganadera y estuvimos ahí en condiciones muy malas“, sentenció la profesora de idioma árabe.

Chilena detenida por Israel denuncia fuertes torturas

Luego, detalló algunas de las despiadadas prácticas que habría sufrido durante su cautiverio a manos de las fuerzas israelíes: “Fuimos torturados, expuestos a calor extremo, a frío extremo. Nos sacaron todos los abrigos, yo no tenía ningún abrigo, muchos de mis compañeros fueron golpeados también. Ellos también seguramente tienen las mejores tácticas de poder inmovilizarte, que parezca una manera muy sencilla, pero te duele un montón”. De todas formas, hizo hincapié en que “al final lo más fuerte de todo es que están constantemente generando un terror psicológico muy fuerte”.

“A cada rato tiraban como estas bombas de sonido muy fuerte. Muchas veces entraban donde estábamos todos nosotros, 181 personas, imagínate 181 personas en tres containers y un cuadrado de 30 metros de largo, no más, con suerte cabíamos. No podíamos dormir todos dentro de los containers porque no cabíamos”, agregó.

Por otro lado, en cuanto a cómo fue liberada, Macarena Chahuán indicó que “un día en la mañana nos sacaron de manera muy violenta, a un compañero mío le dispararon en la pierna con estas balas de bombas de sonido y lo dejaron probablemente con daños en la córnea también”.

“Y ahí Grecia fue completamente partícipe de la interceptación. Había tres botes griegos que estaban junto a los botes israelíes mientras nos estaban interceptando, y luego cuando llegamos a tierra griega estuvimos tres horas sin agua. Había una ambulancia que no tenía médico, no pudimos comunicarnos en 12 horas“, concluyó la joven chilena.

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Macarena Chahuán regresa a Chile tras ser retenida en Israel: "Nos llevaron a un buque que parecía un campo de concentración (...) fuimos torturados"



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