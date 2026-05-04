VIDEO | ¡MARAVILLA AL RESCATE! Alexis Sánchez anota y saca al Sevilla de la zona de descenso

Por: Gonzalo Zamora

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Actualmente el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo está en una posición muy incómoda en puestos de descenso. Esto es el reflejo de una mala temporada, donde además gran parte de las críticas caen sobre el bajo rendimiento del delantero nacional.

El Niño Maravilla no ha podido estar a la altura de las expectativas de los hinchas del cuadro español, quienes esperaban que fuera mucho más protagonista en una temporada donde las lesiones lo han golpeado bastante.

Pero ahora, Alexis Sánchez está comprometido a no dejar que el Sevilla se vaya al descenso, pese a que según la prensa española el delantero nacional no continuaría en el equipo para la siguiente temporada a mitad de año.

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El día de hoy, el Sevilla tenía un duelo clave ante la Real Sociedad en condición de local, donde si bien Alexis Sánchez no fue de la partida, ingresó en el entretiempo del partido y se vistió como el gran héroe de la jornada de su equipo.

De villano a salvador

Tras su ingreso en el entretiempo, sólo le tomó cinco minutos al Niño Maravilla anotar la apertura del marcador, causando la algarabía total en los hinchas del Sevilla. El partido terminó con la solitaria anotación del delantero nacional y gracias a esta importante victoria, el Sevilla sale momentánemanete de la zona de descenso.

Revisa a continuación la anotación de Alexis Sánchez:

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