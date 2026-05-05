¿Tapó bocas?: Javier Correa asoma en prestigioso ranking internacional con Messi tras su doblete en Colo Colo

Javier Correa asoma en prestigioso ranking internacional con Messi tras su doblete en Colo Colo

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Desde España reportan el futuro de Alexis Sánchez mientras suena en Colo Colo y la U

¿Decisión correcta?: Desde España reportan el futuro de Alexis Sánchez mientras suena en Colo Colo y la U
Johnny Herrera le toca la oreja a Arturo Vidal y su nivel en Colo Colo

Johnny Herrera le toca la oreja a Arturo Vidal y su nivel en Colo Colo: "Siempre que ha salido..."
¿Se viene otra subida? La nueva jugada de Jorge Quiroz que pretende evitar un nuevo incremento en combustibles

¿Se viene otra subida? La nueva jugada de Jorge Quiroz que pretende evitar un nuevo incremento en combustibles
Tragedia en Constitución: Dos vidas perdidas y una familia a la espera de respuestas tras volcamiento de embarcación

Tragedia en Constitución: Dos vidas perdidas y una familia a la espera de respuestas tras volcamiento de embarcación

VIDEO | ¡MARAVILLA AL RESCATE! Alexis Sánchez anota y saca al Sevilla de la zona de descenso
Tras enfrentar a la justicia en su primera audiencia, Joaquín Lavín León rompe el silencio con escueto mensaje

Tras enfrentar a la justicia en su primera audiencia, Joaquín Lavín León rompe el silencio con escueto mensaje

¡GRAN INICIO DE LOS CHILENOS! Garín y Barrios avanzan en la Qualy del Master 1000 de Roma
¡A lo Sin Filtros! Feroz conflicto de Iván Poduje en el Biobío habría obligado al Gobierno a pedir disculpas

¡A lo Sin Filtros! Feroz conflicto de Iván Poduje en el Biobío habría obligado al Gobierno a pedir disculpas

¿LLEGARÁ AL MONUMENTAL? Las razones que alejan el fichaje de Alexis Sánchez en Colo Colo

¡UNA SEMANA PERFECTA! Alejandro Tabilo levanta un nuevo título en su carrera

Colo Colo recuperó la punta de la Liga de Primera derrotando por 3-1 a Coquimbo Unido en un partido donde Javier Correa se llevó todos los reflectores, y es que el delantero dejó atrás las críticas y los problemas físicos, marcó un doblete e incluso fue reconocido a nivel internacional en un ranking donde se codea con Lionel Messi.

Tal cual, cuando el Cacique repartía puntos frente al vigente campeón del certamen igualando por un gol, el trasandino hizo estallar el Estadio Monumental anotando a los 84 y 86 minutos, lo que confirma su gran presente, pues alcanzó los tres goles en sus últimos dos compromisos con la camiseta del 'popular'.

Por si fuera poco, el ex Estudiantes de La Plata no solo se llevó reconocimientos por parte de la hinchada colocolina y todo el medio local, sino que su actuación llegó a sobresalir a nivel continental, según un informe publicado recientemente por Sofascore en relación a lo que fue el último fin de semana.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Javier Correa, entre los mejores del continente este fin de semana

Según indicó el reconocido sitio de estadísticas, el partido de Correa contra Coquimbo fue evaluado con un sólido 9.3, tercera mejor nota de un listado de hispanoamericanos que lidera Lionel Messi (10) por su actuación en la derrota 3-4 del Inter Miami ante Orlando City en la MLS. El delantero albo se ubica en la séptima posición de este top 10.

Sofascore reconoció a Javier Correa por su actuación frente a Coquimbo Unido.

Sin duda alguna, tremendo envión anímico para el cuestionado atacante de Colo Colo, que si bien no venía demostrando dentro de la cancha, su reciente alza, y el bajón futbolístico de Maximiliano Romero, le podría significar una revancha cuando había perdido terreno en el esquema del técnico Fernando Ortiz.

Te puede interesar: VIDEO | ¡MARAVILLA AL RESCATE! Alexis Sánchez anota y saca al Sevilla de la zona de descenso

NOTAS DESTACADAS

Desde España reportan el futuro de Alexis Sánchez mientras suena en Colo Colo y la U

¿Decisión correcta?: Desde España reportan el futuro de Alexis Sánchez mientras suena en Colo Colo y la U
Johnny Herrera le toca la oreja a Arturo Vidal y su nivel en Colo Colo

Johnny Herrera le toca la oreja a Arturo Vidal y su nivel en Colo Colo: "Siempre que ha salido..."
¿Se viene otra subida? La nueva jugada de Jorge Quiroz que pretende evitar un nuevo incremento en combustibles

¿Se viene otra subida? La nueva jugada de Jorge Quiroz que pretende evitar un nuevo incremento en combustibles
Tragedia en Constitución: Dos vidas perdidas y una familia a la espera de respuestas tras volcamiento de embarcación

Tragedia en Constitución: Dos vidas perdidas y una familia a la espera de respuestas tras volcamiento de embarcación

VIDEO | ¡MARAVILLA AL RESCATE! Alexis Sánchez anota y saca al Sevilla de la zona de descenso
Tras enfrentar a la justicia en su primera audiencia, Joaquín Lavín León rompe el silencio con escueto mensaje

Tras enfrentar a la justicia en su primera audiencia, Joaquín Lavín León rompe el silencio con escueto mensaje

¡GRAN INICIO DE LOS CHILENOS! Garín y Barrios avanzan en la Qualy del Master 1000 de Roma
¡A lo Sin Filtros! Feroz conflicto de Iván Poduje en el Biobío habría obligado al Gobierno a pedir disculpas

¡A lo Sin Filtros! Feroz conflicto de Iván Poduje en el Biobío habría obligado al Gobierno a pedir disculpas

¿LLEGARÁ AL MONUMENTAL? Las razones que alejan el fichaje de Alexis Sánchez en Colo Colo

¡UNA SEMANA PERFECTA! Alejandro Tabilo levanta un nuevo título en su carrera
VIDEO | Registran impactante linchamiento que vivió streamer Corxea en pleno centro de Santiago

VIDEO | Registran impactante linchamiento que vivió streamer Corxea en pleno centro de Santiago
Michael Clark y triangulación para comprar U de Chile.

¡TERREMOTO AZUL! Azul Azul sufre allanamiento por investigación del Ministerio Público

¡VAN POR EL CUPO AL MUNDIAL! El próximo gran desafío de La Roja Femenina sub17
Chilena revela brutales torturas tras caer en manos de Israel mientras iba en misión a Gaza: “Parecía campo de concentración”

Chilena revela brutales torturas tras caer en manos de Israel mientras iba en misión a Gaza: “Parecía campo de concentración”
Loreto Aravena reveló como fue su primer encuentro con Andrónico Luksic: "Dijo que era un poco comunista"

Loreto Aravena reveló como fue su primer encuentro con Andrónico Luksic: "Dijo que era un poco comunista"
Chileno muere ahogado mientras paseaba junto a su familia en Agua del Toro en Mendoza

Chileno muere ahogado mientras paseaba junto a su familia en Agua del Toro en Mendoza
Omar Carabalí cuenta la firme sobre su opción de jugar el Mundial con Ecuador

Gran presente en O'Higgins: Omar Carabalí cuenta la firme sobre su opción de jugar el Mundial con Ecuador
Diego Sánchez responde a los burlescos cánticos de la hinchada de Colo Colo

Diego Sánchez responde a los burlescos cánticos de la hinchada de Colo Colo: "Lo que me griten..."
Histórico de la U critica reprogramación de duelo ante O'Higgins y a los árbitros

"Se le perjudica": Histórico de la U critica reprogramación de duelo ante O'Higgins y a los árbitros
Carolina Tohá reveló que sufrió abuso sexual durante su infancia: "Yo lo contaría sin problemas, pero afectaría a otras personas"

Carolina Tohá reveló que sufrió abuso sexual durante su infancia: "Yo lo contaría sin problemas, pero afectaría a otras personas"