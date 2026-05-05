¿Tapó bocas?: Javier Correa asoma en prestigioso ranking internacional con Messi tras su doblete en Colo Colo

Colo Colo recuperó la punta de la Liga de Primera derrotando por 3-1 a Coquimbo Unido en un partido donde Javier Correa se llevó todos los reflectores, y es que el delantero dejó atrás las críticas y los problemas físicos, marcó un doblete e incluso fue reconocido a nivel internacional en un ranking donde se codea con Lionel Messi.

Tal cual, cuando el Cacique repartía puntos frente al vigente campeón del certamen igualando por un gol, el trasandino hizo estallar el Estadio Monumental anotando a los 84 y 86 minutos, lo que confirma su gran presente, pues alcanzó los tres goles en sus últimos dos compromisos con la camiseta del 'popular'.

Por si fuera poco, el ex Estudiantes de La Plata no solo se llevó reconocimientos por parte de la hinchada colocolina y todo el medio local, sino que su actuación llegó a sobresalir a nivel continental, según un informe publicado recientemente por Sofascore en relación a lo que fue el último fin de semana.

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Javier Correa, entre los mejores del continente este fin de semana

Según indicó el reconocido sitio de estadísticas, el partido de Correa contra Coquimbo fue evaluado con un sólido 9.3, tercera mejor nota de un listado de hispanoamericanos que lidera Lionel Messi (10) por su actuación en la derrota 3-4 del Inter Miami ante Orlando City en la MLS. El delantero albo se ubica en la séptima posición de este top 10.

Sofascore reconoció a Javier Correa por su actuación frente a Coquimbo Unido.

Sin duda alguna, tremendo envión anímico para el cuestionado atacante de Colo Colo, que si bien no venía demostrando dentro de la cancha, su reciente alza, y el bajón futbolístico de Maximiliano Romero, le podría significar una revancha cuando había perdido terreno en el esquema del técnico Fernando Ortiz.

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