¡UNA ENORME ALEGRÍA! La Roja sub-17 logra clasificar al Mundial de la categoría

La Roja sub-17 se encuentra en Paraguay disputando el Sudamericano para conseguir la clasificación al Mundial de la categoría, donde en la fase de grupos terminó en el cuarto lugar, lo que le significó disputar un playoff ante el tercer lugar del otro grupo, Bolivia.

Pero en un partido impecable, la selección chilena sub-17 marcó una enorme diferencia desde el inicio ante su simil de Bolivia, consiguiendo una buena y contundente victoria por 4-0 gracias a las anotaciones de Amaro Riveros, Joaquín Muñoz, Baltazar Orostica e Ignacio Cerda.

Gracias a esta enorme victoria, La Roja sub-17 consiguió la clasificación al Mundial de la categoría, el cuál se disputará este año en Qatar en el mes de Noviembre, donde además esta es la segunda vez de forma consecutiva, en que Chile clasifica a la Copa del Mundo sub-17.

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El día de ayer, al fin se entregó una alegría a nuestro país a nivel de selecciones, ya que La Roja sub-17 consiguió la clasificación al Mundial de la categoría luego de vencer por 4-0 a Bolivia por los playoffs del Sudamericano disputado en Paraguay.

Ya se preparan para el desafío

Este es el resultado del buen trabajo que se está haciendo en series menores, ya que es la segunda vez consecutiva que Chile clasifica al Mundial sub-17, el cuál nuevamente se disputará en Qatar en el mes de Noviembre de este año.

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