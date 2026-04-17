¡No pudo ser! Malas noticias de Nicolás Jarry llegan desde Portugal

Uno que finalmente está teniendo un renacer en la temporada es el caso de Nicolás Jarry, esto ya que el tenista nacional venía de un poco más de nueve meses sin sumar victorias, por lo que tomó la decisión de bajar de categoría a los torneos Challenger.

Esto le funcionó de maravilla, ya que la semana pasada en el Challenger de Madrid, nuestra raqueta nacional consiguió avanzar hasta la semifinales del torneo, lo que no sólo le permite sumar puntos ATP despues de mucho tiempo, sino que le entrega una enorme confianza para salir adelante de este mal momento en su carrera.

Para esta semana, Nicolás Jarry se quedó en Europa para disputar el Challenger 125 de Oeiras en Portugal, donde en la primera ronda se enfrentó al tenista danés Elmer Moller (129), a quien venció por parciales de 6-2/3-6/6-0.

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El día de ayer, Nicolás Jarry (155) enfrentaba los octavos de final del Challenger 125 de Oeiras en Portugal, donde se medía ante el local Jaime Faria (142), pero lamentablemente, antes del comienzo del duelo nuestra raqueta nacional debió retirarse por una dolencia en el codo derecho.

Ya apunta al próximo desafío

Esta incomodidad la arrastraba desde las semifinales del Challenger de Madrid, donde debió recibir asistencia médica durante su encuentro. Por ahora el tenista nacional tomará un descanso para recuperarse, ya que para la próxima semana se encuentra anotado en el Challenger 125 de Roma.

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