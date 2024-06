Colo Colo no tiene descanso: desde Italia vienen nuevamente por una de sus figuras

El buen nivel mostrado por Colo Colo en Copa Libertadores y el Torneo Nacional provocó que desde el extranjero pusieron los ojos en las figuras del equipo. Es por esto que en el Estadio Monumental no tienen día tranquilo y ahora afirmaron que desde Italia vienen nuevamente a la carga por un titular.

El jugador en cuestión es Alan Saldivia, quien a su corta edad ha deslumbrado por su jerarquía. "No hay una oferta formal. Al Monumental no ha llegado nada, pero lo que me dicen desde el entorno del jugador, es que después de estas reuniones que sostuvieron en Italia, hay un club interesado", aclaró Daniel Arrieta en TNT Sports.

En ese mismo sentido reveló que quieren mantener la información lo más oculta posible para que las negociaciones no se estanquen. "No me dieron el nombre porque lo mantienen en reserva, pero que hay una carta de intención para negociar por el jugador", dijo Arrieta.

Desde Italia vuelven a la carga por Alan Saldivia.

De das formas, los albos no quieren desprenderse tan fácil del jugador y por lo mismo quieren "mejorar el contrato del futbolista uruguayo, del defensa que está en la vitrina del fútbol europeo y exterior. Esta mejora va de la mano con un aumento de sueldo y un aumento de esta cláusula de salida que son 2,2 millones de dólares".

Es así como Alan Saldivia está en los ojos de todos quienes quieren quedarse con sus servicios. Recordar que recientemente los albos descartaron una oferta proveniente desde el Orlando City de la MLS por no acercarse a la cláusula de recisión que tiene el jugador, la cual incluso ahora quieren aumentar en Macul.

