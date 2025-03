"Características de Jordi Alba": En Colo Colo sacan pecho por una de las sorpresas citadas por Almirón

Esta tarde, Colo Colo enfrenta a Unión San Felipe por la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Chile 2025, encuentro donde Jorge Almirón tuvo que citar varios canteranos albos, por lo que desde el Cacique aprovecharon la oportunidad para destacar a uno de estos juveniles comparándolo con un reconocido crack europeo.

Como bien es sabido, el 'popular' presenta 10 bajas para este compromiso, por lo que a la hora de armar su convocatoria, el técnico sorprendió con una fuerte presencia de la Proyección colocolina, donde asoman nombres como Marvin Clerveaux, Nicolás Suárez, Leandro Hernández, Sebastián Vega y Javier Rojas.

En diálogo con AS Chile, Eduardo Rubio, entrenador de la serie de Proyección, se refirió a esta valiosa oportunidad para Rojas, pues su dirigido podría sumar minutos en el primer equipo ante la ausencia de Erick Wiemberg: "Es un jugador muy eléctrico, de muy buena técnica, muy dinámico, muy intenso y agresivo".

Pero eso no es todo, pues continuando con los elogios hacia el joven lateral, el DT no dudó un segundo en comparar sus virtudes con las de un reconocido futbolista que hace no mucho brillaba en el fútbol europeo junto al FC Barcelona: "No es alto, pero es potente. Para mí, él tiene las características de Jordi Alba".

Y para finalizar, dejando un poco de lado lo futbolístico, Rubio destacó la gran madurez de Javier Rojas fuera de la cancha, donde ha demostrado su total compromiso con gestos que lo hacen sobresalir como canterano de Colo Colo: "Es un chico muy profesional, llega a las siete y el entrenamiento parte a las diez".

