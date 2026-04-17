¿Están matando el fútbol? FIFA confirma show de medio tiempo para la final del Mundial 2026

Por: Gonzalo Zamora

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El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, ya que faltan menos de 60 días para la fiesta más grande del fútbol, la cuál se desarrollará en el norte de nuestro continente con sedes en Estados Unidos, México y Canadá.

Como ya viene siendo la tónica, La Roja no participará de esta edición de la Copa del Mundo, ya que en las clasificatorias rumbo a la competición, quedamos en el último lugar, siendo una de las peores campañas en la historia de la selección chilena.

La sede principal para el Mundial 2026 será Estados Unidos, quienes anteriormente ya albergaron el Mudial de Clubes, pero en el último tiempo han ganado muchas críticas debido a la organización que está teniendo esta Copa del Mundo.

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Para esta edición del Mundial 2026, La FIFA ha desarrollado nuevas reglas, una de estas es la implementación obligatoria de las pausas de hidratración, donde se confirmó que durante la Copa del Mundo se darán anuncios en estos momentos.

Se convirtió en el Super Bowl

Pero ahora la FIFA anunció que en el entretiempo de la Copa del Mundo habrá un show tal como se hace en el Super Bowl del fútbol americano. Es más, el mismo Gianni Infantino confirmó que Coldplay junto a otros artistas estarán a cargo del espectáculo, algo que obviamente está siendo muy criticado por todos los fanáticos.

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