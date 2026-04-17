¡IMPARABLE! Matías Soto supera un duro rival en Challenger 75 de Santa Cruz

Por: Gonzalo Zamora

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Matías Soto continúa mostrando su gran nivel actual en el circuito Challenger, donde en las últimas semanas se ha podido recuperarse del mal inicio de temporada, donde incluso ya consiguió volver al Top 300 del ránking mundial.

Actualmente, Matías Soto se encuentra dispitando el Challenger 75 de Santa Cruz, donde en la primera ronda superó al tenista argentino Mariano Kestelboim (624) por parciales de 7-5/6-1, clasificando así a los octavos de final del torneo.

Por los octavos de final del Challenger 75 de Santa Cruz, nuestro tenista nacional debió medirse ante el buen tenista argentino Guido Justo (261), a quién venció en casi una hora y media de encuentro por parciales de 6-2/6-3.

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El día de ayer, Matías Soto (304) enfrentó los cuartos de final del Challenger 75 de Santa Cruz, donde tenía un enorme desafío por delante con el tenista peruano Gonzalo Bueno (187). Pero en sólo 39 minutos, Soto se quedó con la victoria por parciales de 6-0/2-0 con retiro del peruano en el segundo set.

Va en búsqueda de la final

Con esta enorme victoria, nuestra raqueta nacional suma 16 puntos ATP que le permitirán escalar hasta el puesto 284° del ránking mundial. Ahora por el paso a la final, deberá medirse ante el tenista local Juan Carlos Prado (197) el día de hoy desde aproximadamente las 18:00 horas.

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