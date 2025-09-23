¿Dónde se jugará? Amistoso de La Roja ante Perú se queda sin estadio

La Roja busca estadio para enfrentarse a la selección peruana.

Por: Gonzalo Zamora

Luego del empate sin goles ante la selección de Uruguay, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Cerrando además una de las peores campañas en la historia de la selección chilena en la búsqueda de ir a una cita mundialista, ya que quedamos en la última posición de la tabla con 11 puntos.

Esto pega aún más fuerte si se tiene en cuenta que en esta oportunidad habían más cupos para ir a la Copa del Mundo, ya que hasta el sexto lugar clasificaban de forma directa y el séptimo puesto disputaría el repechaje. Pero aún así, el combinado nacional no logró obtener los boletos para ir al norte del continente.

Por ahora se está haciendo un trabajo de renovación en La Roja, ya que la Generación Dorada llegó a su fin y se está preparando el tan esperado recambio. Esto ya se vió en los dos últimos partidos al mando de Nicolás Córdova y se espera que el director técnico que continúe al mando de la selección nacional, siga por este camino.

Para las próximas fechas FIFA, La Roja está preparando algunos duelos amistosos para continuar con los trabajos de recambio en el combinado nacional, pensando también en los próximos desafíos que se vienen tras quedar eliminados de una nueva Copa del Mundo en la instancia clasificatoria por tercera vez consecutiva.

Es aquí donde la selección chilena había pactado un amistoso ante la selección de Perú el próximo 10 de octubre en el estadio Ester Roa Rebolledo de la ciudad de Concepción. Pero ahora esto se puso en dudas, ya que el recinto no se encuentra en condiciones de recibir un encuentro, por lo que la ANFP ya está baranajando nuevas opciones como lo son el Claro Arena.

