Es una intervención: detallan el procedimiento al que se someterá Alan Saldivia en Colo Colo

Alan Saldivia ha tenido un 2025 bastante irregular, al igual que prácticamente todo Colo Colo. El defensor ha sufrido muchas lesiones y, por lo mismo, ahora decidieron que se someta a una intervención para solucionar todos sus problemas físicos de una vez por todas.

La rebelde pubalgia que lo ha venido complicando durante los últimos meses ha sido un verdadero dolor de cabeza en el Estadio Monumental. Es justamente por eso que se cansaron de las medidas “parches” y buscan una solución definitiva a su problema físico.

La intervención de Alan Saldivia en Colo Colo

Todo este procedimiento levantó muchas dudas en los hinchas albos, pero el periodista Cristián Alvarado aclaró todo. "Lo de Alan Saldivia nosotros habíamos mencionado que se había intervenido el lunes. Averiguando, lo que finalmente me cuentan que se hizo el jugador fue un tratamiento de plaquetas”, dijo en Radio ADN.

Saldivia se sometió a un tratamiento de plaquetas para su pubalgia.

En ese sentido, el periodista que suele cubrir al Cacique recalcó la buena evolución que está teniendo tras el procedimiento. “Estuvo presente en el Monumental trabajando en el gimnasio, por eso no lo vimos en cancha”, agregó Alvarado.

Cuánto tiempo estará de baja Alan Saldivia

Afortunadamente para Fernando Ortiz, el defensor charrúa no estará una gran cantidad de tiempo fuera de las canchas. Si todo marcha bien, solo estará un mes sin fútbol, por lo que podría retornar a los partidos una vez que finalice el Mundial Sub 20 en nuestro país.

