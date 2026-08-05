¿Se mantiene en Europa? Un nuevo equipo aparece en el horizonte de Alexis Sánchez

Uno de los jugadores que tuvo una temporada bastante movida fue el caso de Alexis Sánchez, el delantero nacional disputó el año defendiendo los colores del Sevilla, donde si bien llegó al cuadro español como una gran figura, las lesiones no le permitieron mostrar todo su potencial.

Pese a esto, el Niño Maravilla respondió cuando fue requerido, ya que la temporada para el Sevilla fue bastante complicada, debido a que estuvieron batallando para no caer en el descenso en varios pasajes del año.

Finalmente y pese a los cuestionamientos que sufrió por parte de los hinchas, Alexis Sánchez fue una de las piezas claves que le permitió al Sevilla mantener la categoría. Pese a esto, el delantero no continuará en el cuadro español y ahora estaría en la búsqueda de un nuevo equipo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último del deporte.

Luego de sellar su salida del Sevilla, Alexis Sánchez quedó como agente libre y estaría buscando su próximo destino, donde el mismo delantero señaló que prefiere mantenerse en Europa, pese a algunas ofertas desde sudamérica.

Un nuevo interesado por Maravilla

Estos deseos podrían hacerse realidad, ya que el Niño Maravilla aparece en la carpeta de un nuevo equipo europeo, específicamente desde la liga de Turquía. Este es el caso del Besiktas, uno de los equipos más importantes de su país y que además esta temporada disputará la UEFA Europa League.

También te puede interesar: ¡Enorme espaldarazo! Claudio Bravo respalda a Gabriel Castellón en Universidad de Chile