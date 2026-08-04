VIDEO | ¿Farmeando Aura? La viral presentación que hizo Colo Colo tras la llegada de Vozinha

El pasado fin de semana, Colo Colo debió enfrentarse a Everton de Viña del Mar en condición de visitante, donde en un verdadero partidazo cargado de goles, los albos se quedaron con una apretada victoria por 4-3, gracias a las anotaciones de Álvaro Madrid, Leandro Hernández y un doblete de Maximiliano Romero.

Gracias a este buen resultado, el cacique mantiene su posición como el líder exclusivo en la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional. Además, respira tranquilo ya que le saca doce puntos de ventaja a sus más cercanos perseguidores.

El próximo desafío de Colo Colo será este fin de semana, nuevamente en condición de visitante ante Unión La Calera. El encuentro se llevará a cabo este domingo desde las 17:30 horas, donde el cuadro local se jugará todas sus cartas, ya que actualmente se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones.

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Luego de muchos rumores y una espera un tanto más larga de lo esperada, el portero Vozinha llegó a nuestro país para sumarse a las filas de Colo Colo, donde incluso durante esta mañana tuvo su primera práctica junto a sus nuevos compañeros.

¿Farmeando Aura?

Si bien la presentación oficial del nuevo refuerzo albo se realizará el día de mañana en el estadio monumental, los albos lanzaron un video donde se muestra al portero vistiendo los colores de su nuevo equipo, donde espera ganarse el puesto de titular.

Revisa a continuación el video del nuevo portero del cacique:

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