¡Se lo pelean los grandes! Seleccionado nacional podría romper el mercado de fichajes chileno

Por: Gonzalo Zamora

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Un día antes del inicio de la fecha 19 del Campeonato Nacional, es decir el 13 de agosto a las 23:59, se da por finalizado el mercado de fichajes en el fútbol chileno, donde los equipos ya están abrochando los últimos detalles para este segundo semestre.

Por el lado de Universidad de Chile, ya se habrían presentado dos nuevos refuerzos confirmados, estos son los casos del delantero uruguayo Gonzalo Reyna y el volante argentino Tobías Reinhart, mientras que Universidad Católica aún no trae nuevos nombres.

Por su parte, Colo Colo ha tenido varios rumores, pero por el momento el único refuerzo confirmado es el caso del portero de Cabo Verde, Vozinha, pero se espera que en los próximos días puedan llegar nuevos nombres al estadio monumental.

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El mercado de fichajes continúa su marcha en el fútbol chileno, donde ahora un seleccionado nacional dejaría el fútbol brasileño y buscaría romper todos los esquemas al regresar a nuestro país, donde son varios los interesados.

Triple disputa por sus servicios

Este es el caso del joven defensor Iván Román, quien buscaría salir de préstamo este semestre desde Atlético Mineiro para seguir ganando experiencia. Es aquí donde nuestro país es uno de sus posibles destinos y tanto desde Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica están muy interesados en contar con sus servicios.

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