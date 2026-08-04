¡Otro rival confirmado! La Roja cierra un nuevo duelo amistoso ante selección mundialista

Ya han pasado 16 días desde la gran final del Mundial 2026, donde la selección de España se quedó con toda la gloria sobre Argentina, por lo que la actividad del fútbol volvió a concentrarse por lo que hacen los clubes, mientras que las distintas selecciones se preparan para sus próximos desafíos.

Hay que recordar que La Roja nuevamente no participó de la Copa del Mundo, donde dijimos presente por última vez en el Mundial de Brasil en 2014, por lo que ahora todos los esfuerzos del equipo están en clasificar a la próxima cita mundialista.

Es aquí donde La Roja continúa con los trabajos con los jugadores, a la par que se sigue buscando al nuevo director técnico que se haga cargo del equipo, recordando que Nicolás Córdova si bien está al mando del combinado nacional, lo está haciendo en calidad de interino.

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La Roja sigue trabajando arduamente para afrontar de la mejor manera posible los próximos desafíos, donde el objetivo principal es conseguir la clasificación a la próxima Copa del Mundo, por lo que ya se están preparando algunos duelos amistosos.

Un nuevo rival para La Roja

La selección chilena ya tenía pactado para el 26 de septiembre un amistoso ante Canadá, además de otro choque el 6 de octubre ante México. Ahora, y para completar a los anfitriones del último Mundial, el combinado nacional abrochó un amistoso ante Estados Unidos para el próximo 29 de septiembre en suelo norteamericano.

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