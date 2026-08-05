¡TRAS SU PRIMER ENTRENAMIENTO! Cuerpo Técnico de Colo Colo entrega sus sensaciones sobre Vozinha: "Carece de…"

La llegada de Vozinha a Colo Colo ya se concretó, pero su aventura recién comienza en Macul. Luego de su multitudinario recibimiento en Chile y de completar los exámenes médicos, el arquero caboverdiano ya comenzó oficialmente su entrenamiento con el plantel que dirige Fernando Ortiz.

El experimentado guardameta participó este martes de su primera práctica en el Estadio Monumental, donde compartió con los demás arqueros del plantel.

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Más allá de su desempeño dentro de la cancha, en Macul también destacaron la rápida integración que mostró con el grupo, facilitada por la buena comunicación que logró desde sus primeras horas en el club.

SENSACIONES DEL CUERPO TÉCNICO DE COLO COLO

Según reveló En Cancha, las primeras evaluaciones del cuerpo técnico fueron positivas, aunque detectaron un aspecto que todavía debe mejorar.

Desde el entorno albo señalaron que Vozinha "carece de ritmo evidente tras más de un mes sin competencias oficiales", aunque valoraron que los entrenamientos individuales realizados antes de viajar a Chile evitaron que llegara en malas condiciones físicas.

Además, adelantaron que es difícil que debute ante Unión La Calera, pero estiman que la próxima semana ya podría estar disponible.

Finalmente destacaron que el caboverdiano "cuenta con un muy buen juego de pies, lo que calza perfecto con lo que buscábamos. Además, sus reflejos y reacciones están a la altura de un portero de su calidad".

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