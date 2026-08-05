¡SE ACERCA A LAS CIFRAS DEL MUNDIAL! El boom por Vozinha marca récord de audiencia en Chile

Vozinha Colo Colo Récord Audiencia

Por: Hardy Saldivia

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La llegada de Vozinha a Colo Colo no solo revolucionó a los hinchas albos, sino que también comenzó a generar un impacto pocas veces visto fuera de la cancha con récord de audiencia.

Desde su arribo al país, el arquero caboverdiano se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales y en los principales medios deportivos.

Su presentación, las imágenes de su llegada y cada uno de sus primeros pasos con la camiseta alba despertaron un interés masivo, confirmando que el portero se transformó rápidamente en uno de los rostros deportivos más seguidos del momento en Chile.

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VOZINHA Y UNA AUDIENCIA HISTÓRICA

Según consignó El Mercurio, el impacto de Vozinha ya quedó plasmado en las cifras que registran la audiencia nacional.

La presentación del arquero en la sala de prensa del Estadio Monumental registró números que se acercaron a los obtenidos durante la cobertura del Mundial 2026.

"Entre las 20:00 y 20:30 horas del último lunes, las cuatro estaciones televisivas más populares del papis (Canal 7, Mega, CHV y Canal 13) destinaron, en promedio, 6,5 minutos para informar sobre el aterrizaje del caboverdiano. Sumando las cuatro coberturas, 2,2 millones de personas vieron lo de Vozinha", cita Emol.

El medio agregó que la final del Mundial 2026 promedió 3,3 millones de usuarios. En tanto, Argentina vs Suiza marcó 2,4 millones de personas. Muy cerca de lo alcanzado por el fichaje de Mosa en su llegada al aeropuerto.

Los número respaldan con creces la jugada de la dirigencia de Colo Colo, que por ahora vive un dulce presente mediático. Ahora la expectativa está puesta de cara a la presentación del portero en la cancha del estadio Monumental con 42 mil asistentes en el horizonte.

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