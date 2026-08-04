¿HAY VOZINHA PARA RATO? Estas son las condiciones que tiene que cumplir el portero si quiere seguir en Colo Colo

La llegada de Vozinha sigue revolucionado en Colo Colo y, tras ser recibido por cientos de hinchas en el aeropuerto, este martes vivirá su presentación oficial como nuevo refuerzo albo.

El experimentado guardameta comienza a preparar su estreno con la camiseta del "Cacique" y ya empiezan a surgir detalles sobre el vínculo que firmó con Blanco y Negro.

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Aunque su llegada fue anunciada por los próximos seis meses, su permanencia en el club podría extenderse más allá.

Según informó La Tercera, Vozinha firmará inicialmente por seis meses con un salario cercano a los US$30 mil mensuales. De todas maneras su contrato contempla una renovación automática por un año adicional.

Para activar esa cláusula, el portero deberá disputar al menos el 50% de los partidos que le resten a Colo Colo durante esta temporada. En caso de no cumplir esa condición, será la dirigencia la que deberá decidir si extiende o no su continuidad.

El caboverdiano completó este lunes los exámenes médicos y quedó listo para ser presentado oficialmente en el estadio Monumental.

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