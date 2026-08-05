¡Muy mal debut! Alejandro Tabilo se despide de inmediato del Master 1000 de Montreal

Alejandro Tabilo ATP 250 de Mallorca

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Alexis Sánchez fútbol chileno

¿Se mantiene en Europa? Un nuevo equipo aparece en el horizonte de Alexis Sánchez

¡Enorme espaldarazo! Claudio Bravo respalda a Gabriel Castellón en Universidad de Chile

¡Se lo pelean los grandes! Seleccionado nacional podría romper el mercado de fichajes chileno
Gonzalo Tapia Sao Paulo Europa

¡A la MLS! Gonzalo Tapia deja el fútbol brasileño para llegar al norte del continente

¿Vozinha vs Tim Payne? Colo Colo prepara amistoso para conmemorar la Copa Libertadores del 91
Vozinha Colo Colo Récord Audiencia

¡SE ACERCA A LAS CIFRAS DEL MUNDIAL! El boom por Vozinha marca récord de audiencia en Chile
Delantero Unión Española

¡TENÍA TODO LISTO! Delantero lanzó duro descargo tras frustrarse su llegada a Unión Española: "Juegan con la ilusión de..."
Cristián La Nona Muñoz

¡SEGUIRÁ EN PRIMERA! Cristián "La Nona" Muñoz fue anunciado como nuevo DT de este equipo
Neymar Brasil Descontrolado

¡SE LO QUERÍAN COMER VIVO! Neymar terminó descontrolado tras clasificar a cuartos de final de la Copa de Brasil
Colo Colo Vozinha Cuerpo Técnico

¡TRAS SU PRIMER ENTRENAMIENTO! Cuerpo Técnico de Colo Colo entrega sus sensaciones sobre Vozinha: "Carece de…"

Alejandro Tabilo venía de completar una muy buena semana, ya que consiguió llegar hasta las semifinales del ATP 500 de Wahsington, donde cayó ante el joven tenista español Rafael Jodar (15°) por parciales de 7-6/4-6/4-6.

Gracias a esta buena presentación en la capital estadounidense, nuestra primera raqueta nacional consiguió avanzar hasta el puesto 23° del ránking ATP, posicionándose además como el segundo mejor sudamericano del circuito.

Para esta semana, Alejandro Tabilo se encontraba en la tierra que lo vio nacer, Canadá, para disputar el ATP Master 1000 de Montreal, donde además pasó BYE la primera ronda gracias a su alta clasificación en el ránking.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

El día de hoy, Alejandro Tabilo (23) tuvo su debút en el ATP Master 1000 de Montreal en la segunda ronda del torneo, donde debió medirse ante el tenista polaco Hubert Hurkcz (72), donde el ex6 del mundo estuvo impecable para superar al nacional por parciales de 4-6/6-7.

Debut y despedida

Debido a esta dolorosa derrota, nuestra primera raqueta nacional perderá 40 puntos ATP, pero esto no le significará mayor variación en su ránking actual. Pese a esta caída, Tabilo se mantendrá en Canadá ya que en estos días debutará en la modalidad de dobles del torneo junto al italiano Luciano Darderi.

También te puede interesar: ¿Se mantiene en Europa? Un nuevo equipo aparece en el horizonte de Alexis Sánchez

NOTAS DESTACADAS

Alexis Sánchez fútbol chileno

¿Se mantiene en Europa? Un nuevo equipo aparece en el horizonte de Alexis Sánchez

¡Enorme espaldarazo! Claudio Bravo respalda a Gabriel Castellón en Universidad de Chile

¡Se lo pelean los grandes! Seleccionado nacional podría romper el mercado de fichajes chileno
Gonzalo Tapia Sao Paulo Europa

¡A la MLS! Gonzalo Tapia deja el fútbol brasileño para llegar al norte del continente

¿Vozinha vs Tim Payne? Colo Colo prepara amistoso para conmemorar la Copa Libertadores del 91
Vozinha Colo Colo Récord Audiencia

¡SE ACERCA A LAS CIFRAS DEL MUNDIAL! El boom por Vozinha marca récord de audiencia en Chile
Delantero Unión Española

¡TENÍA TODO LISTO! Delantero lanzó duro descargo tras frustrarse su llegada a Unión Española: "Juegan con la ilusión de..."
Cristián La Nona Muñoz

¡SEGUIRÁ EN PRIMERA! Cristián "La Nona" Muñoz fue anunciado como nuevo DT de este equipo
Neymar Brasil Descontrolado

¡SE LO QUERÍAN COMER VIVO! Neymar terminó descontrolado tras clasificar a cuartos de final de la Copa de Brasil
Colo Colo Vozinha Cuerpo Técnico

¡TRAS SU PRIMER ENTRENAMIENTO! Cuerpo Técnico de Colo Colo entrega sus sensaciones sobre Vozinha: "Carece de…"
Coquimbo Unido Copa Libertadores

¡REMEZÓN ANTES DE LA LIBERTADORES! Rival de Coquimbo Unido enfrenta días claves

¿Se va del Monumental? Fernando Ortiz despierta interés en el extranjero y preocupa en Colo Colo

¡Otro rival confirmado! La Roja cierra un nuevo duelo amistoso ante selección mundialista

¡Habló con la prensa! Las primeras palabras de Vozinha como nuevo jugador de Colo Colo

¡Partido confirmado! Nuevo recinto para el duelo de Universidad de Chile y San Felipe por Copa Chile

VIDEO | ¿Farmeando Aura? La viral presentación que hizo Colo Colo tras la llegada de Vozinha
Universidad de Chile Europa club español Tamayo

¿Lo conseguirán? Club argentino quiere llevarse gratis a delantero de Universidad de Chile
VOZINHA COLO COLO CONDICION

¿HAY VOZINHA PARA RATO? Estas son las condiciones que tiene que cumplir el portero si quiere seguir en Colo Colo
Rafael Nadal Copa Davis Chile

¿SORPRESA EN LA COPA DAVIS? Aseguran que Rafael Nadal negocia un posible regreso a Chile
Alexis Sánchez Francia

¡LO TIENTAN DESDE FRANCIA! Alexis Sánchez y el mensaje que le dedicó la Ligue 1: "Esos colores te quedaban…"