¡Muy mal debut! Alejandro Tabilo se despide de inmediato del Master 1000 de Montreal

Alejandro Tabilo venía de completar una muy buena semana, ya que consiguió llegar hasta las semifinales del ATP 500 de Wahsington, donde cayó ante el joven tenista español Rafael Jodar (15°) por parciales de 7-6/4-6/4-6.

Gracias a esta buena presentación en la capital estadounidense, nuestra primera raqueta nacional consiguió avanzar hasta el puesto 23° del ránking ATP, posicionándose además como el segundo mejor sudamericano del circuito.

Para esta semana, Alejandro Tabilo se encontraba en la tierra que lo vio nacer, Canadá, para disputar el ATP Master 1000 de Montreal, donde además pasó BYE la primera ronda gracias a su alta clasificación en el ránking.

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El día de hoy, Alejandro Tabilo (23) tuvo su debút en el ATP Master 1000 de Montreal en la segunda ronda del torneo, donde debió medirse ante el tenista polaco Hubert Hurkcz (72), donde el ex6 del mundo estuvo impecable para superar al nacional por parciales de 4-6/6-7.

Debut y despedida

Debido a esta dolorosa derrota, nuestra primera raqueta nacional perderá 40 puntos ATP, pero esto no le significará mayor variación en su ránking actual. Pese a esta caída, Tabilo se mantendrá en Canadá ya que en estos días debutará en la modalidad de dobles del torneo junto al italiano Luciano Darderi.

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