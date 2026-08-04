¡Habló con la prensa! Las primeras palabras de Vozinha como nuevo jugador de Colo Colo

Durante los últimos días, Colo Colo vivió una verdadera teleserie con la llegada de su primer refuerzo para este segundo semestre, esto ya que habían abrochado la implementación del portero de la selección de Cabo Verde, Vozinha.

El arquero de 40 años, se hizo muy famoso en la última Copa del Mundo, donde su selección participó por primera vez en su historia y lograron superar la fase de grupos de manera invicta, para luego complicar a Argentina hasta el tiempo extra.

Luego de ganar toda su fama, Vozinha entró en la mira de distintos clubes a nivel mundial, es por esto que el que Colo Colo consiguiera abrochar su fichaje, fue un hecho que tuvo una repercusión viral y que dará para hablar por todo el resto de la temporada.

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Pese a una espera mayor de la esperada, Vozinha finalmente se sumó a las filas de Colo Colo, donde si bien el día de mañana tendrá su presentación en el estadio monumental ante el público, el día de hoy fue oficializado en una rueda de prensa.

Las primeras palabras del portero

Fue aquí donde el portero reconoció el enorme cariño que los hinchas le han entregado desde que pisó nuestro país, "tengo que agradecer a todos los hinchas, porque el cariño para mí es todo. Con trabajo y el día a día, el club agradecerá el cariño". Además, se proyecta para un largo rato en Chile, "espero organizar mi vida aquí, encontrar una casa. Traer a mi madre, padre, hermanos y amigos. Todos van a venir aquí para conocer y estar conmigo".

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