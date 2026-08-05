¡TENÍA TODO LISTO! Delantero lanzó duro descargo tras frustrarse su llegada a Unión Española: "Juegan con la ilusión de..."

Delantero Unión Española

Por: Hardy Saldivia

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Cuando todo apuntaba a que un delantero ficharía por Unión Española, una decisión terminó cambiando el panorama. El propio jugador utilizó sus redes sociales para contar su versión y expresar su decepción por una negociación que parecía cerrada.

El futbolista aseguró que incluso cumplió con los exámenes médicos solicitados, fue recibido por los dirigentes y esperaba únicamente la firma del contrato.

Sin embargo, explicó que recibió un mensaje informándole que el club había optado por otro refuerzo, dejando atrás una operación que lo había ilusionado.

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"LAMENTABLE JUGAR CON LA ILUSIÓN"

Quien rompió el silencio fue Enzo Riquelme, delantero formado en Colo Colo y con paso por Coquimbo Unido. "Lo encuentro lamentable jugar con la ilusión de un jugador", escribió en una historia de Instagram.

"Ayer AM incluso ya se hablaba de la oportuna firma para mi supuesto nuevo club. Hoy me despierto con la amarga noticia en mi WhatsApp de que la propuesta se había desistido por un nuevo jugador", enfatizó Riquelme.

El atacante también desmintió que su fichaje se cayera por un bajo rendimiento o por perder una competencia interna. "Por el momento sigo sin club y en intentos de seguir buscando mi camino una vez más", concluyó.

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ENZO RIQUELME VIA INSTAGRAM

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