¿Se va del Monumental? Fernando Ortiz despierta interés en el extranjero y preocupa en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¡Otro rival confirmado! La Roja cierra un nuevo duelo amistoso ante selección mundialista

¡Habló con la prensa! Las primeras palabras de Vozinha como nuevo jugador de Colo Colo

¡Partido confirmado! Nuevo recinto para el duelo de Universidad de Chile y San Felipe por Copa Chile

VIDEO | ¿Farmeando Aura? La viral presentación que hizo Colo Colo tras la llegada de Vozinha
Universidad de Chile Europa club español Tamayo

¿Lo conseguirán? Club argentino quiere llevarse gratis a delantero de Universidad de Chile
VOZINHA COLO COLO CONDICION

¿HAY VOZINHA PARA RATO? Estas son las condiciones que tiene que cumplir el portero si quiere seguir en Colo Colo
Rafael Nadal Copa Davis Chile

¿SORPRESA EN LA COPA DAVIS? Aseguran que Rafael Nadal negocia un posible regreso a Chile
Alexis Sánchez Francia

¡LO TIENTAN DESDE FRANCIA! Alexis Sánchez y el mensaje que le dedicó la Ligue 1: "Esos colores te quedaban…"
Ben Brereton Southampton

¡NO ASEGURÓ SU CONTINUIDAD! DT del Southampton habló sobre el futuro de Ben Brereton
Copa Chile Programación Partidos

¡SEMANA CLAVE EN COPA CHILE! Así se jugará la última fecha de la fase de grupos y dónde ver los partidos

El pasado sábado, Colo Colo debió medirse ante Everton de Viña del Mar en condición de visitante, donde en un enorme partidazo con muchos goles, el cacique consiguió quedarse con una buena victoria por 4-3, gracias a las anotaciones de Álvaro Madrid, Leandro Hernández y un doblete de Maximiliano Romero.

Con este buen resultado, los albos continúan como el líder exclusivo en la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional. Además, respira tranquilo ya que le saca doce puntos de ventaja a sus más cercanos perseguidores.

El próximo fin de semana, Colo Colo nuevamente tendrá que viajar a la quinta región, pero esta vez para enfrentar a Unión La Calera. El partido se disputará este domingo desde las 17:30 horas, donde el cuadro local se jugará todas sus cartas, ya que actualmente se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último del deporte. 

Si bien se le criticó en los primeros partidos, no cabe duda que Fernando Ortiz ha conseguido mejorar significativamente el juego de Colo Colo, algo que se demuestra con creces en los resultados, ya que son el líder exclusivo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

¿Podría irse del cacique?

Es precisamente esta gran campaña junto a los albos, lo que ha despertado el interés desde el extranjero por los servicios de Fernando Ortiz, específicamente desde México. Esto ya que el Tigres habría consultado por la situación de Ortiz, pero para tranquilidad de los hinchas, el estratega busca salir campeón con los albos y a final de temporada comenzar a escuchar ofertas.

También te puede interesar: ¡Otro rival confirmado! La Roja cierra un nuevo duelo amistoso ante selección mundialista

NOTAS DESTACADAS

¡Otro rival confirmado! La Roja cierra un nuevo duelo amistoso ante selección mundialista

¡Habló con la prensa! Las primeras palabras de Vozinha como nuevo jugador de Colo Colo

¡Partido confirmado! Nuevo recinto para el duelo de Universidad de Chile y San Felipe por Copa Chile

VIDEO | ¿Farmeando Aura? La viral presentación que hizo Colo Colo tras la llegada de Vozinha
Universidad de Chile Europa club español Tamayo

¿Lo conseguirán? Club argentino quiere llevarse gratis a delantero de Universidad de Chile
VOZINHA COLO COLO CONDICION

¿HAY VOZINHA PARA RATO? Estas son las condiciones que tiene que cumplir el portero si quiere seguir en Colo Colo
Rafael Nadal Copa Davis Chile

¿SORPRESA EN LA COPA DAVIS? Aseguran que Rafael Nadal negocia un posible regreso a Chile
Alexis Sánchez Francia

¡LO TIENTAN DESDE FRANCIA! Alexis Sánchez y el mensaje que le dedicó la Ligue 1: "Esos colores te quedaban…"
Ben Brereton Southampton

¡NO ASEGURÓ SU CONTINUIDAD! DT del Southampton habló sobre el futuro de Ben Brereton
Copa Chile Programación Partidos

¡SEMANA CLAVE EN COPA CHILE! Así se jugará la última fecha de la fase de grupos y dónde ver los partidos
Arquero Colo Colo Argentina

¡POR DEUDAS PENDIENTES DEL CLUB! El arquero que quería Fernando Ortiz para Colo Colo no puede debutar en Argentina

¡En el Top 3 Sudamericano! Alejandro Tabilo sigue subiendo en el ránking ATP

¡A tirar la casa por la ventana! Colo Colo prepara una súper presentación para Vozinha en el Monumental

¡Sigue en el fútbol chileno! Cortado por Universidad de Chile ya tiene nuevo club en Chile

¡Vuelco total! La razón que complica la salida de Cristopher Toselli de Universidad de Chile

¡Sigue sin poder dar el salto! Dibu Martínez nuevamente pierde su fichaje en un grande de Europa

¡No se guardó nada! Histórico de Colo Colo critica duramente a Arturo Vidal tras el último partido
Vozinha Lentes Colo Colo Cabo Verde

¡VOZINHA GRABÓ TODO CON SUS LENTES! Hincha de Colo Colo le regaló bandera de Cabo Verde al portero y así lo vivió
ALEXIS SÁNCHEZ VIDEO

¿SERÁ UNA SEÑAL? Alexis Sánchez publicó un emotivo video en medio de la incertidumbre sobre su futuro
Universidad de Chile Europa club español Tamayo

¡LO QUIEREN EN EUROPA! Histórico club español inició conversaciones con Universidad de Chile por un defensa