¿Se va del Monumental? Fernando Ortiz despierta interés en el extranjero y preocupa en Colo Colo

El pasado sábado, Colo Colo debió medirse ante Everton de Viña del Mar en condición de visitante, donde en un enorme partidazo con muchos goles, el cacique consiguió quedarse con una buena victoria por 4-3, gracias a las anotaciones de Álvaro Madrid, Leandro Hernández y un doblete de Maximiliano Romero.

Con este buen resultado, los albos continúan como el líder exclusivo en la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional. Además, respira tranquilo ya que le saca doce puntos de ventaja a sus más cercanos perseguidores.

El próximo fin de semana, Colo Colo nuevamente tendrá que viajar a la quinta región, pero esta vez para enfrentar a Unión La Calera. El partido se disputará este domingo desde las 17:30 horas, donde el cuadro local se jugará todas sus cartas, ya que actualmente se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones.

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Si bien se le criticó en los primeros partidos, no cabe duda que Fernando Ortiz ha conseguido mejorar significativamente el juego de Colo Colo, algo que se demuestra con creces en los resultados, ya que son el líder exclusivo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

¿Podría irse del cacique?

Es precisamente esta gran campaña junto a los albos, lo que ha despertado el interés desde el extranjero por los servicios de Fernando Ortiz, específicamente desde México. Esto ya que el Tigres habría consultado por la situación de Ortiz, pero para tranquilidad de los hinchas, el estratega busca salir campeón con los albos y a final de temporada comenzar a escuchar ofertas.

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