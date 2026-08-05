¿Vozinha vs Tim Payne? Colo Colo prepara amistoso para conmemorar la Copa Libertadores del 91

Por: Gonzalo Zamora

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Los hinchas y la directiva de Colo Colo pueden respirar tranquilos, ya que pese a varias incertidumbres y algunos retrasos, el portero Vozinha finalmente llegó a nuestro país y ya viste los colores del cacique como el primer refuerzo del segundo semestre.

Hay que recordar que el arquero de 40 años se hizo famoso en la última Copa del Mundo, donde defendió la portería de la selección de Cabo Verde, quienes clasificaron por primera vez en la historia a esta competición.

La llegada de Vozinha a Colo Colo ha causado gran sensación, desde las personas que llegaron al aeropuerto para verlo, hasta la enorme fiesta que prepara el cacique el día de hoy para su presentación en el estadio monumental.

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Colo Colo ha sacado todo el provecho posible a la incorporación de Vozinha al equipo, desde la enorme fiesta de presentación que preparan el día de hoy en el estadio monumental, hasta la venta de mercancía con la cara del portero de Cabo Verde.

Reviviendo la mítica final

Pero ahora los albos quieren ir más allá y enfrentar a los jugadores que se hicieron más famosos tras el último Mundial, estos son los casos de Vozinha y Tim Payne. Esto ya que se está negociando un amistoso junto a Olimpia, club donde llegó el futbolista de Nueva Zelanda, con el objetivo de celebrar los 35 años de la gran final de la Copa Libertadores que levantó el cacique en 1991.

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