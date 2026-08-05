¡REMEZÓN ANTES DE LA LIBERTADORES! Rival de Coquimbo Unido enfrenta días claves

Coquimbo Unido Copa Libertadores

Por: Hardy Saldivia

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A solo días del inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores, el panorama del rival de Coquimbo Unido está lejos de ser tranquilo. Esto debido a que Platense atraviesa un complejo momento deportivo y vive horas decisivas justo antes de medirse con el cuadro "pirata".

La situación se agravó luego de una dura caída en el torneo local, resultado que terminó por desatar un ambiente de máxima tensión entre jugadores e hinchas.

Los incidentes registrados tras el encuentro dejaron al club sumido en una profunda crisis cuando restan pocos días para el desafío continental.

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DURA BAJA EN PLATENSE

Según informó el propio Platense, Walter Zunino dejó de ser el entrenador del primer equipo tras llegar a un acuerdo con la dirigencia para poner fin a su ciclo.

La decisión llegó después de la goleada por 4-0 sufrida ante Talleres de Córdoba, partido que provocó un tenso cruce entre el capitán Ignacio Vázquez y un plateísta, además de la suspensión de la conferencia de prensa del técnico.

Con este escenario, el "Calamar" deberá buscar rápidamente un nuevo entrenador antes de recibir a Coquimbo Unido el próximo 12 de agosto, en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores.

La salida de Zunino deja al elenco argentino sin una pieza clave en la banca justo antes de uno de los compromisos más importantes de su temporada.

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