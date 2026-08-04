¿Lo conseguirán? Club argentino quiere llevarse gratis a delantero de Universidad de Chile

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Por: Gonzalo Zamora

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El pasado fin de semana, Universidad de Chile debió medirse en condición de local ante Huachipato en el estadio Nacional, donde el romántico viajero consiguió quedarse con una buena victoria por 2-0, gracias a las anotaciones de Eduardo Vargas y Marcelo Morales.

Con este importante resultado y gracias también a la derrota de Universidad Católica, los azules se ubican de manera solitaria en el segundo lugar de la tabla de posiciones, pero aún se mantienen a distantes doce puntos del actual líder de la competencia, Colo Colo.

El próximo desafío de Universidad de Chile será el día de mañana por la Copa Chile en condición de visitante ante Unión San Felipe, donde los azules ya tienen asegurado su paso a la siguiente ronda, a no ser que el cuadro de la quinta región interior les propine una fuerte goleada.

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Actualmente, Universidad de Chile ha tenido un buen papel durante el mercado de fichajes, ya que ha conseguido la llegada de cuatro refuerzos, estos son los casos del delantero Gonzalo Reyna, el mediocampista Tobías Reinhart, el defensor Valentín Gauthier y el portero Jordan García.

¿Una inesperada salida?

Pero además de los futbolistas que llegan al cuadro azul, también está la posibilidad que algunos abandonen el equipo, uno de estos podría ser el caso de Juan Martín Lucero. El delantero está siendo seguido muy de cerca por Independiente de Avellaneda, pero el cuadro argentino buscaría llevárselo gratis, por lo que están hablando con sus representantes para que rescinda de su contrato con la U.

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