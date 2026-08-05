¡Enorme espaldarazo! Claudio Bravo respalda a Gabriel Castellón en Universidad de Chile

El pasado fin de semana, Universidad de Chile debió recibir en condición de local en el estadio nacional a Huachipato, donde consiguieron una buena victoria por 2-0, gracias a las anotaciones de Eduardo Vargas y Marcelo Morales.

Con este gran resultado, el romántico viajero se consolidad de manera solitaria en la segunda posición de la tabla del Campeonato Nacional tras la caída de Universidad Católica, pero aún tiene una larga distancia de doce puntos con el actual líder de la competición, Colo Colo.

El próximo desafío de Universidad de Chile será el día de hoy desde las 18:00 horas ente Unión San Felipe por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, donde los azules quieren terminar de ratificar su clasificación a la siguiente ronda.

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Actualmente, Universidad de Chile ha tenido una activa participación durante el mercado de fichajes, ya que cuente con dos refuerzos confirmados, estos con los casos del delantero uruguayo Gonzalo Reyna y el volante argentino Tobías Reinhart.

Un enorme apoyo

Por otro lado, los azules también confirmaron la llegada del joven arquero colombiano Jordan García, quien vendría a luchar el puesto con Gabriel Castellón. Es aquí donde el actual portero del romántico viajero recibió el apoyo de Claudio Bravo ante esta gran desafío. "Gabriel ha tenido aciertos y desaciertos, sigue siendo el número uno en la U, no ha habido una rotación o una especie de castigo".

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