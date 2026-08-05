¡SE LO QUERÍAN COMER VIVO! Neymar terminó descontrolado tras clasificar a cuartos de final de la Copa de Brasil

La clasificación del Santos a los cuartos de final de la Copa de Brasil terminó pasando a segundo plano luego de que la noche quedara marcada por un tenso ambiente que tuvo como protagonista a Neymar. Terminó descontrolado.

El jugador fue blanco de provocaciones por parte de la hinchada rival desde el inicio del encuentro en el Estádio Evandro Almeida. El delantero, que comenzó el partido en el banco de suplentes, recibió insultos apenas apareció en escena.

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Lejos de ignorar las ofensas y fiel a su estilo confrontación, Neymar respondió con gestos que fueron elevando la temperatura.

NEYMAR DESCONTROLADO

El momento más polémico llegó tras el pitazo final, cuando tras ingresar en el segundo tiempo y asistir a Rony en el único gol del partido, Neymar volvió a provocar a los hinchas. Todo con besos irónicos a la hinchada rival.

Cuando se dirigía a zona mixta, perdió el control al gritarles "¡Eliminado, eliminado!" y bailar en forma de burla. La reacción desató la furia del presidente de Remo, Antonio Carlos Teixeira, quien lo calificó de "vagabundo" y cuestionó su actitud, indicó ESPN.

La tensión no terminó ahí. A la salida del estadio, el vehículo que transportaba al exjugador del Barcelona y PSG fue rodeado por una multitud de hinchas locales que impidieron su paso durante varios minutos.

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MIRA EL MOMENTO

Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.



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Neymar mandando beijo e avisando pro torcedor que era pra mulher dele.



"É para sua mulher"



📽️tulio.videomaker pic.twitter.com/avJkYgUWV0 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026