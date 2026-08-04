¡Partido confirmado! Nuevo recinto para el duelo de Universidad de Chile y San Felipe por Copa Chile

Por: Gonzalo Zamora

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Esta temporada se están disputando tres torneos en el fútbol chileno, los dos de siempre son el Campeonato Nacional y la Copa Chile, donde este año se sumó la Copa de La Liga, la cuál avanzó sin mayores dificultados, exceptuando la final que debe establecer una fecha para que se juegue.

Con respecto a la Copa Chile, durante la realización del Mundial 2026 se estuvo disputando su fase de grupos, donde ahora durante este mes se definirián a los equipos que clasificarán a la siguiente fase, donde algunos incluso ya tienen su boleto.

Para esta semana, la Copa Chile disputará seis encuentros, los cuáles son válidos por la última fecha de la fase de grupos. Los últimos dos encuentros faltantes, se jugarán el próximo 26 de agosto, completando así la fase de grupos.

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Para el día de mañana estaba pactado el encuentro entre Unión San Felipe y Universidad de Chile, válido por la última fecha de la fase de grupos en la Copa Chile. Pero este partido quedó en duda, ya que el recinto donde se iba a disputar, el Lucio Fariña de Quillota, no podía utilizarse tras los problemas con uno de sus generadores el pasado fin de semana.

Ya hay nuevo recinto

Debido a esto, en Unión San Felipe debieron moverse rápidamente para encontrar un nuevo recinto y poder disputar el partido, algo que pudieron lograr de buena forma. Finalmente, el partido se disputará el día de mañana desde las 18:00 horas, en el estadio Nicolás Chaguán Nazar de La Calera.

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