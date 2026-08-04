¡LO TIENTAN DESDE FRANCIA! Alexis Sánchez y el mensaje que le dedicó la Ligue 1: "Esos colores te quedaban…"

Aunque Alexis Sánchez todavía no define dónde continuará su carrera, en Francia dejaron claro que su paso por el Olympique de Marsella sigue muy presente.

Ahora, la propia Ligue 1 sorprendió con una publicación dedicada exclusivamente al delantero chileno, generando una ola de reacciones entre los hinchas.

El mensaje rápidamente despertó especulaciones sobre un eventual regreso de Sánchez al fútbol francés.

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EL GUIÑO A ALEXIS SÁNCHEZ

La cuenta oficial de la Ligue 1 publicó una imagen de Alexis con la camiseta del Olympique de Marsella acompañada del mensaje: "Los colores de Marsella te quedaban muy bien, Alexis".

El homenaje recordó una de las etapas más exitosas del chileno en Europa y trajo nostalgia en los hinchas del Marsella, que guardan grandes recuerdos de él.

Si bien no existe ninguna negociación confirmada, el guiño desde las redes oficiales de la competición llamó la atención en medio de la incertidumbre que rodea el futuro del máximo goleador histórico de La Roja.

El tocopillano viene de quedar como agente libre tras finalizar su vínculo con Sevilla y continúa preparándose mientras analiza su próximo desafío.

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