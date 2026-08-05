¡SEGUIRÁ EN PRIMERA! Cristián "La Nona" Muñoz fue anunciado como nuevo DT de este equipo

Cristián La Nona Muñoz

Por: Hardy Saldivia

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La recta final del Campeonato Nacional comienza a mover las bancas. Con varios equipos peleando por escapar de la parte baja de la tabla, una histórica institución decidió apostar por Cristián "La Nona" Muñoz, que ya sabe lo que es conseguir resultados importantes en el club.

El desafío no será sencillo. A falta de varias jornadas para el cierre de la temporada, el elenco necesita reaccionar con urgencia para alejarse de la zona de peligro, por lo que la dirigencia optó por un nombre que conoce el ambiente y que ya dejó una huella en la institución.

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VUELVE AL CLUB

Universidad de Concepción oficializó el regreso de Cristián "La Nona" Muñoz como nuevo director técnico del primer equipo.

El exentrenador de Palestino vuelve al "Campanil", donde sabe de éxitos, debido a que ahí fue campeón de la Primera B en 2025.

"Bienvenido a casa 'Nona'", publicó el club en sus redes sociales al confirmar su contratación para lo que resta de la temporada.

Muñoz estará acompañado por Felipe Ortíz como preparador físico, además de Pablo Pacheco y Evandro Fornari como ayudantes. Actualmente, la Universidad de Concepción marcha antepenúltima en la Liga de Primera con 19 puntos, apenas dos unidades por encima de la zona de descenso.

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