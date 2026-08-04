¿SORPRESA EN LA COPA DAVIS? Aseguran que Rafael Nadal negocia un posible regreso a Chile

Rafael Nadal Copa Davis Chile

Por: Hardy Saldivia

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La serie entre Chile y España por la Copa Davis promete convertirse en uno de los grandes eventos deportivos del año y ahora aparece Rafael Nadal en el horizonte.

Además del atractivo que representa un enfrentamiento entre nuestro país y los europeos, el duelo podría contar con aquella presencia de lujo.

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El compromiso, programado para el 19 y 20 de septiembre en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, entregará un cupo para las Finales de la Copa Davis y actualmente ambos equipos preparan sus nóminas.

¿RAFAEL NADAL EN CHILE?

Según informó Tennis Chile, Rafael Nadal estaría negociando con una cadena de televisión española para viajar a Santiago y cubrir la serie como comentarista.

Eso sí, su presencia dependería de que Carlos Alcaraz sea parte del equipo español. "Si Carlitos viene a Chile es muy probable que Nadal también lo haga", señaló una fuente cercana citada por el medio.

De concretarse el viaje, sería la cuarta visita del ganador de 22 títulos de Grand Slam a nuestro país. La primera fue en el ATP de Viña del Mar 2013. Ese mismo año disputó la despedida de Nicolás Massú frente a Novak Djokovic en el Movistar Arena y, en 2022, regresó para enfrentar a Alejandro Tabilo en una exhibición.

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