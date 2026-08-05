¡A la MLS! Gonzalo Tapia deja el fútbol brasileño para llegar al norte del continente

Uno de los jugadores que está llamado a ser parte del tan importante y esperado recambio en la selección chilena es el caso del delantero Gonzalo Tapia, ya que el futbolista formado en Universidad Católica había dado un enorme salto al llegar a River Plate.

Pero tras no sumar muchos minutos ni ser muy relevante en el cuadro argentino, decidió tomar un nuevo rumbo y llegar hasta el fútbol brasileño, donde se sumó a las filas de Sao Paulo, con la esperanza de ganar un puesto en el equipo.

Si bien le costó al principio, luego comenzaron a llegar los goles, los cuáles le aseguraron un buen lugar en el equipo y ganar confianza, la cuál también se vio reflejada en la selección chilena con algunas anotaciones de Gonzalo Tapia.

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Tras un comienzo un tanto complicado, Gonzalo Tapía había comenzado a ganarse un lugar en el equipo de Sao Paulo, donde alcanzó a anotar un total de siete conquistas, ya que ahora continuará con su carrera en un nuevo equipo.

Destino la MLS

El delantero formado en Universidad Católica abandonó el fútbol brasileño para llegar a la MLS en Estados Unidos, específicamente al Columbus Crew. Tapia estaría a préstamo hasta 2027, con una opción de compra de 1.5 millones de dólares para el cuadro norteamericano.

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