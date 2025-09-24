Tras castigo de Revolución Democrática: ¿Qué está haciendo actualmente Maite Orsini?

Maite Orsini volvió a estar bajo el ojo mediático, aunque no por su labor legislativa. Esta vez, la diputada dejó de lado las tareas en el Congreso para encabezar un programa de talleres enfocados en la violencia digital, iniciativa que llevará a varios colegios de la Región Metropolitana.

De acuerdo a lo informado, estas charlas no tendrán costo y se desarrollarán durante las jornadas que la diputada destina a labores en terreno. En esta ocasión, fue el turno de un colegio de Lo Prado, donde la abogada conversó con alumnos desde séptimo básico hasta cuarto medio.

Según comentó más tarde, estar frente a los estudiantes le permitió descubrir otra manera de canalizar su interés por ayudar y servir a la comunidad. “La política no es un título ni una oficina, es un compromiso que se puede vivir desde muchos lugares. Enseñar también es servir. El Congreso es un espacio de representación, pero la sala de clases es un espacio de encuentro”, expresó la legisladora.

Su experiencia enseñando

Respecto a su paso dentro del aula, aseguró que fue “una experiencia profundamente gratificante porque me devolvió al origen de la política: escuchar y dialogar con quienes van a construir el futuro. Muchas veces la política se percibe como algo lejano, encerrado en el Congreso. Entrar a un aula me permitió comprobar una vez más que es un espacio vivo, cercano y útil para las y los estudiantes”.

Sumado a eso, la máster en Seguridad Pública destacó la buena disposición que tuvieron los estudiantes. “Participaron con mucha curiosidad y valentía. No son jóvenes indiferentes, están pensando en cómo cuidarse y cuidar a otros en internet. Me sorprendió la madurez con la que hablaron de los riesgos digitales y su interés por ser parte de la solución”, contó.

Por otro lado, Maite Orsini también ahondó en las temáticas que abordó en esta primera clase, la cual giró en torno a un tema que ella impulsó en su momento en el Congreso: su proyecto de ley que tipifica como delito la violencia digital, ya aprobado en la Cámara y actualmente en discusión en la Comisión de Mujeres del Senado.

“Expliqué qué significa y cuáles son sus formas: ciberacoso, ciberflashing, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, doxing, usurpación de identidad, deepfake. Mi idea fue que las y los alumnos comprendieran que internet no es un mundo aparte, sino una extensión de la vida social. Las agresiones ahí también hieren y dejan cicatrices”, explicó.

En esa misma línea, detalló que quiso mostrarle a los jóvenes cómo una idea se transforma en ley: “Quiero que sepan que la política está abierta a ellos y que tienen derecho a participar en ella”.

El llamado de Maite Orsini

Además, la diputada entregó algunas impresiones personales. Entre ellas, destacó que resolvió impulsar este ciclo de talleres aun cuando no tiene planes de repostular al Congreso.

“La vocación de servicio no se acaba con un cargo. No voy a la reelección, pero eso no significa dejar de servir a la comunidad. Dar clases es una manera distinta de continuar ese compromiso, de transmitir lo aprendido y motivar a otros a involucrarse”, dijo.

Según reflexionó, la política también debe encontrarse en la vida cotidiana. “Espero que los estudiantes comprendan que tienen derechos en el espacio digital y que pueden ser protagonistas. No solo receptores de leyes, sino generadores de cambios”, sostuvo.

Con esta iniciativa, Maite Orsini pretende generar un vínculo más cercano entre los jóvenes y la política, al mismo tiempo que fortalecer contenidos ligados a la formación ciudadana.