¡Del espectáculo al congreso! Revelan nombres de famosos que incursionarán en la política

La política volverá a cruzarse con el mundo del espectáculo en la próxima elección, que traerá de vuelta a rostros de la televisión, la música y el arte. Tanto en el oficialismo como en la oposición, los partidos han decidido apostar por candidatos famosos con el objetivo de llevarlos al Parlamento.

La lista de aspirantes incluye un abanico diverso: desde rostros del espectáculo y antiguos concursantes de realitys, hasta intérpretes de teleseries y doctores televisivos. Y estos son los nombres más llamativos, según recoge La Tercera.

Chile Vamos y Demócratas

En la lista Chile Grande y Unido destacan dos candidaturas respaldadas por Renovación Nacional. Una de ellas es Marlén Olivarí, reconocida show woman y ex participante del reality Mundos Opuestos, quién competiría en el distrito 6.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

La otra corresponde a Pablo Herrera, cantautor de baladas y rostro recurrente del programa Sin Filtros, que buscaría un escaño en el distrito 14, pese a la polémica que ha generado su cercanía con José Antonio Kast.

Por su parte, Demócratas confirmó tres cartas con trayectoria en televisión: Patricio Laguna, modelo que competirá en el distrito 15; Gonzalo Egas, ganador del recordado reality La Granja, por el distrito 8; y Juan Pablo Sáez, actor y ex consejero regional, que se presentará en el distrito 10.

Mientras tanto, desde Evópoli también sumaron una carta con perfil televisivo. Se trata de Carolina Julio, recordada ex presentadora de SQP, quien también irá por el distrito 6.

Unidad por Chile

La coalición oficialista junto a la Democracia Cristiana también apostaron por rostros ampliamente reconocidos. Entre ellos figuran Li Fridman, actriz de teleseries como Ámbar y Amores de Mercado, quien será candidata del PS en el distrito 12.

Además de la médico broncopulmonar, Carolina Herrera, que se hizo conocida por sus intervenciones en matinales durante la pandemia, postulante en el distrito 15. Y Juan Carlos “Pollo” Valdivia, histórico animador de televisión, que competirá como independiente por la DC en el distrito 8, en reemplazo de Alberto Undurraga.

FRVS, AH y Partido Liberal

Mientras tanto, en la segunda lista oficialista también destacan famosos provenientes del mundo actoral. Se trata de Ariel Mateluna, recordado por su protagónico en la película Machuca, quien competirá en el distrito 9 como candidato de Acción Humanista; y de Felipe Ríos, actor reconocido por su participación en teleseries como Romané y El circo de las Montini, que representará al Partido Liberal en el distrito 7.