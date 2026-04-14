¿Quién pagó el almuerzo? Nueva polémica del presidente Kast desata presión y Contraloría exige explicaciones

Tras el debate político y la indignación ciudadana que levantó el controvertido almuerzo ofrecido por el presidente José Antonio Kast a sus ex compañeros de la Universidad Católica, la Contraloría decidió poner cartas en el asunto y oficiar al Palacio de La Moneda por el reciente episodio.

Recordemos que, según dio a conocer BiobioChile, la reunión se habría desarrollado durante la jornada del pasado viernes, con la participación de aproximadamente 70 invitados —además de un lujoso menú— en la sede del Gobierno.

Las críticas no tardaron en aparecer desde los sectores de oposición ante la duda de un posible uso de recursos públicos. Sin embargo, fueron los diputados del Partido Socialista, Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini, quienes recurrieron a la Contraloría para impulsar una fiscalización por eventuales irregularidades.

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La acción de la Contraloría

Ante eso, este martes la entidad fiscalizadora exigió al Ejecutivo la remisión de un informe con todos los detalles del encuentro. Ahora, la Presidencia deberá detallar cómo se financió el almuerzo, precisar el uso de las dependencias, identificar al personal involucrado y transparentar cualquier otro gasto vinculado al almuerzo, en un plazo de 10 días.

En el oficio, recogido por La Cuarta, la Contraloría señala: “Dicho informe deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad y, además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”.

Por el momento, el Ejecutivo ha optado por una respuesta breve. La vocera de Gobierno, Mara Sedini, sostuvo que el encuentro se financió con recursos personales de Kast y que los antecedentes serán remitidos a la Contraloría. Sin embargo, los cuestionamientos no han desaparecido, en especial sobre una eventual participación de trabajadores de La Moneda en la preparación o atención del almuerzo.

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