No alcanzó ni a instalarse: Renato Münster da un paso al costado como seremi por “motivos personales y urgentes”

Una nueva baja en las filas de los seremi del Gobierno de José Antonio Kast se dio durante la jornada de este miércoles. Esta vez se trata del actor Renato Münster quien, a solo un día de haber sido anunciado en el cargo para la cartera de Cultura en la RM, confirmó su renuncia.

Recordemos que Münster había llegado a cubrir el vacío que dejó el anterior seremi de las Culturas, Gustavo Baehr, que estuvo en funciones durante apenas dos semanas. Sin embargo, 24 horas después del aviso, fue el propio intérprete quien comunicó su salida a través de sus redes sociales.

La renuncia de un nuevo seremi

“Por motivos personales y urgentes no podré asumir el cargo de Seremi de las Culturas, para el que fui designado”, señaló de entrada en X. “A pesar del entusiasmo y la ilusión que tengo por asumir este gran desafío, debo abocarme a atender la situación personal por la que estoy pasando”, expresó.

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De todas formas, adelantó que espera “prontamente colaborar desde el servicio público y que mi experiencia en la gestión cultural y el trabajo artístico sean un aporte al país”. Al final, Renato Münster dejó un agradecimiento por “por todas las inmensas muestras de cariño que he recibido transversalmente”.

Amigas y amigos



Lamentablemente, por motivos personales y urgentes no podré asumir el cargo de Seremi @Culturas_RM, para el que fui designado.



Agradezco sinceramente al Presidente de la República, @PresidenteKast y al ministro @Min_Undurraga por la confianza depositada para… — Renato Munster (@RenatoMunster) April 15, 2026

Cabe destacar que, durante el mismo día en que fue confirmada su llegada al cargo, estalló una polémica que lo envolvió de lleno. Todo luego de que reflotaron unos antiguos posteos en X donde arremetía contra el ahora presidente Kast. Si bien, Münster no aludió a la controversia, los usuarios en redes de inmediato teorizaron que ese sería el verdadero motivo tras su repentina renuncia.

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